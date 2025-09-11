При атаке дронов ВСУ в Белгородской области погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенок пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области
Ребенок пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Один человек погиб, еще шесть, включая 13-летнего ребенка, получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мирный житель погиб в результате детонации беспилотника в селе Бессоновка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотный летательный аппарат нанес удар по одному из коммерческих объектов. В результате происшествия пострадали мужчина и ребенок 13 лет.

В самом Белгороде из-за детонации БПЛА рядом с многоквартирным домом пострадал мужчина, а женщина, пострадавшая при утренней атаке, получила минно-взрывную травму и баротравму и проходит амбулаторное лечение. В хуторе Жданов Яковлевского городского округа двое мужчин пострадали от атаки беспилотника: один получил непроникающее осколочное ранение, другой — баротравму. Обоим оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по Белгороду было повреждено остекление не менее трех квартир в одном из многоквартирных домов. По его словам, еще один беспилотник также попал в жилое здание, нанеся ущерб оконным и балконным конструкциям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один человек погиб, еще шесть, включая 13-летнего ребенка, получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Мирный житель погиб в результате детонации беспилотника в селе Бессоновка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотный летательный аппарат нанес удар по одному из коммерческих объектов. В результате происшествия пострадали мужчина и ребенок 13 лет. В самом Белгороде из-за детонации БПЛА рядом с многоквартирным домом пострадал мужчина, а женщина, пострадавшая при утренней атаке, получила минно-взрывную травму и баротравму и проходит амбулаторное лечение. В хуторе Жданов Яковлевского городского округа двое мужчин пострадали от атаки беспилотника: один получил непроникающее осколочное ранение, другой — баротравму. Обоим оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались. Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по Белгороду было повреждено остекление не менее трех квартир в одном из многоквартирных домов. По его словам, еще один беспилотник также попал в жилое здание, нанеся ущерб оконным и балконным конструкциям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...