Куединский бизнес-коуч Шабутдинов в СИЗО научился делать шнурки из упаковки

Блогер-миллионер из Куеды (Пермский край) в СИЗО сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок. Также в камере он встретил единомышленников, которые делятся с ним едой.
«Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеен по нашей франшизе. В камере сделал себе шнурки для ботинок из упаковки от пластиковых бутылок», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Шабутдинова. Добавляется, что в камере с пермским блогером также сидит представитель крупной компании.
Ранее URA.RU рассказало, что Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Его арестовали и отправили в СИЗО до 16 декабря.
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