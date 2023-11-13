Куединский бизнес-коуч Шабутдинов в СИЗО научился делать шнурки из упаковки

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Открытие коворкинга Names. Тюмень, шабутдинов аяз
Вместе с пермским блогером в камере сидят другие предприниматели Фото:
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На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Блогер-миллионер из Куеды (Пермский край) в СИЗО сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок. Также в камере он встретил единомышленников, которые делятся с ним едой.

«Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеен по нашей франшизе. В камере сделал себе шнурки для ботинок из упаковки от пластиковых бутылок», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Шабутдинова. Добавляется, что в камере с пермским блогером также сидит представитель крупной компании.

Ранее URA.RU рассказало, что Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Его арестовали и отправили в СИЗО до 16 декабря.

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Блогер-миллионер из Куеды (Пермский край) в СИЗО сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок. Также в камере он встретил единомышленников, которые делятся с ним едой. «Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеен по нашей франшизе. В камере сделал себе шнурки для ботинок из упаковки от пластиковых бутылок», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Шабутдинова. Добавляется, что в камере с пермским блогером также сидит представитель крупной компании. Ранее URA.RU рассказало, что Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Его арестовали и отправили в СИЗО до 16 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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