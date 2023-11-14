«Известия»: левый берег Днепра будет очищен от ВСУ в ближайшие дни

15 ноября 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

Левый берег Днепра будет очищен от ВСУ до 27 ноября Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытки ВСУ перебросить силы на левый берег Днепра терпят провал. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что до 27 ноября украинской морской пехоты на этой территории не будет. «ВФУ создали корпус морской пехоты из нескольких бригад. Небольшие группки, которые там есть, мы сбросим в Днепр ударами артиллерии и авиации. 27 ноября будет день рождения нашей морской пехоты, и я думаю, к этому времени ВФУ на левом берегу не будет», — заявил эксперт «Известиям». Опубликованное ранее РИА Новости сообщение о переброске группировки «Днепр» на более выгодные рубежи к востоку от Днепра оказалось провокацией и было опровергнуто Минобороны РФ. Интенсивность боев в районе села Крынки в ближайшие дни может возрасти, ведь для ВСУ это последний шанс показать западным партнерам свою способность к наступлению. ВС РФ успешно предотвращает попытки противника подвозить вооружение на данной территории.

Попытки ВСУ перебросить силы на левый берег Днепра терпят провал. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что до 27 ноября украинской морской пехоты на этой территории не будет. «ВФУ создали корпус морской пехоты из нескольких бригад. Небольшие группки, которые там есть, мы сбросим в Днепр ударами артиллерии и авиации. 27 ноября будет день рождения нашей морской пехоты, и я думаю, к этому времени ВФУ на левом берегу не будет», — заявил эксперт «Известиям». Опубликованное ранее РИА Новости сообщение о переброске группировки «Днепр» на более выгодные рубежи к востоку от Днепра оказалось провокацией и было опровергнуто Минобороны РФ. Интенсивность боев в районе села Крынки в ближайшие дни может возрасти, ведь для ВСУ это последний шанс показать западным партнерам свою способность к наступлению. ВС РФ успешно предотвращает попытки противника подвозить вооружение на данной территории.