14 ноября 2023

«Известия»: левый берег Днепра будет очищен от ВСУ в ближайшие дни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Херсона. Херсон, речпорт, днепр, порт, херсон
Левый берег Днепра будет очищен от ВСУ до 27 ноября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Попытки ВСУ перебросить силы на левый берег Днепра терпят провал. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что до 27 ноября украинской морской пехоты на этой территории не будет.

«ВФУ создали корпус морской пехоты из нескольких бригад. Небольшие группки, которые там есть, мы сбросим в Днепр ударами артиллерии и авиации. 27 ноября будет день рождения нашей морской пехоты, и я думаю, к этому времени ВФУ на левом берегу не будет», — заявил эксперт «Известиям».

Опубликованное ранее РИА Новости сообщение о переброске группировки «Днепр» на более выгодные рубежи к востоку от Днепра оказалось провокацией и было опровергнуто Минобороны РФ. Интенсивность боев в районе села Крынки в ближайшие дни может возрасти, ведь для ВСУ это последний шанс показать западным партнерам свою способность к наступлению. ВС РФ успешно предотвращает попытки противника подвозить вооружение на данной территории.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Попытки ВСУ перебросить силы на левый берег Днепра терпят провал. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что до 27 ноября украинской морской пехоты на этой территории не будет. «ВФУ создали корпус морской пехоты из нескольких бригад. Небольшие группки, которые там есть, мы сбросим в Днепр ударами артиллерии и авиации. 27 ноября будет день рождения нашей морской пехоты, и я думаю, к этому времени ВФУ на левом берегу не будет», — заявил эксперт «Известиям». Опубликованное ранее РИА Новости сообщение о переброске группировки «Днепр» на более выгодные рубежи к востоку от Днепра оказалось провокацией и было опровергнуто Минобороны РФ. Интенсивность боев в районе села Крынки в ближайшие дни может возрасти, ведь для ВСУ это последний шанс показать западным партнерам свою способность к наступлению. ВС РФ успешно предотвращает попытки противника подвозить вооружение на данной территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...