05 декабря 2023

CNN Turk: суд наказал жителя Турции за угрозы Эрдогану

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Суд назначил 4,2 года человеку, который угрожал президенту Турции Фото:

Суд приговорил к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения обвиняемого, который угрожал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в соцсетях. Об этом сообщил турецкий телеканал.

«В зале суда присутствовали подсудимый и его адвокат. Отец подсудимого утверждал, что его сын страдает умственной отсталостью и требовал оправдания. Суд приговорил обвиняемого, который, как выяснилось, был психически здоров, к 4 годам и 2 месяцам за „угрозы“ и „оскорбления“ в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана», — передал телеканал CNN Turk.

Подобный приговор выносят в Турции не впервые. Ранее неизвестный человек также написал оскорбительные посты в соцсетях в адрес президента Эрдогана. Мужчину задержали и доставили в полицию. Ему представили обвинения в подделке личных документов и оскорблении президента. Также в сети появилось видео, где неизвестный выкрикивал оскорбления на избирательном участке в Турции. При этом сам Эрдоган в момент происшествия был там же.

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Суд приговорил к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения обвиняемого, который угрожал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в соцсетях. Об этом сообщил турецкий телеканал. «В зале суда присутствовали подсудимый и его адвокат. Отец подсудимого утверждал, что его сын страдает умственной отсталостью и требовал оправдания. Суд приговорил обвиняемого, который, как выяснилось, был психически здоров, к 4 годам и 2 месяцам за „угрозы“ и „оскорбления“ в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана», — передал телеканал CNN Turk. Подобный приговор выносят в Турции не впервые. Ранее неизвестный человек также написал оскорбительные посты в соцсетях в адрес президента Эрдогана. Мужчину задержали и доставили в полицию. Ему представили обвинения в подделке личных документов и оскорблении президента. Также в сети появилось видео, где неизвестный выкрикивал оскорбления на избирательном участке в Турции. При этом сам Эрдоган в момент происшествия был там же.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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