CNN Turk: суд наказал жителя Турции за угрозы Эрдогану

05 декабря 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Суд назначил 4,2 года человеку, который угрожал президенту Турции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Суд приговорил к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения обвиняемого, который угрожал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в соцсетях. Об этом сообщил турецкий телеканал. «В зале суда присутствовали подсудимый и его адвокат. Отец подсудимого утверждал, что его сын страдает умственной отсталостью и требовал оправдания. Суд приговорил обвиняемого, который, как выяснилось, был психически здоров, к 4 годам и 2 месяцам за „угрозы“ и „оскорбления“ в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана», — передал телеканал CNN Turk. Подобный приговор выносят в Турции не впервые. Ранее неизвестный человек также написал оскорбительные посты в соцсетях в адрес президента Эрдогана. Мужчину задержали и доставили в полицию. Ему представили обвинения в подделке личных документов и оскорблении президента. Также в сети появилось видео, где неизвестный выкрикивал оскорбления на избирательном участке в Турции. При этом сам Эрдоган в момент происшествия был там же.

Суд приговорил к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения обвиняемого, который угрожал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в соцсетях. Об этом сообщил турецкий телеканал. «В зале суда присутствовали подсудимый и его адвокат. Отец подсудимого утверждал, что его сын страдает умственной отсталостью и требовал оправдания. Суд приговорил обвиняемого, который, как выяснилось, был психически здоров, к 4 годам и 2 месяцам за „угрозы“ и „оскорбления“ в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана», — передал телеканал CNN Turk. Подобный приговор выносят в Турции не впервые. Ранее неизвестный человек также написал оскорбительные посты в соцсетях в адрес президента Эрдогана. Мужчину задержали и доставили в полицию. Ему представили обвинения в подделке личных документов и оскорблении президента. Также в сети появилось видео, где неизвестный выкрикивал оскорбления на избирательном участке в Турции. При этом сам Эрдоган в момент происшествия был там же.