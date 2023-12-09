На Украине десятки военных ворвались в термальный комплекс для мобилизации. Видео

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Вооруженные силы Украины.stock, всу, stock
Украинские неизвестные в военной форме угрожали посетителям оздоровительного комплекса оружием, передают украиснкие СМИ Фото:

На Украине неизвестные с оружием и военной форме ворвались в термальный комплекс «Косино» в Закарпатье. По предварительной версии они проводили рейд с целью вручения повестки. Об этом сообщает украинский telegram-канал ТСН.

«Несколько десятков неизвестных в балаклавах и в военной форме с автоматами ворвались на территорию комплекса [базы отдыха] „Косино“. <…> Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей», — передают авторы канала. Со слов сотрудников термального комплекса, неизвестные проводили рейд с целью выдачи повесток.

На месте присутствовали и полицейские, которые никак не препятствовали процессу. «Представители полиции вместо того, чтобы защищать права граждан, участвовали в этом беззаконии. <…> При этом без всяких объяснений и без вручения повесток, вооруженные люди в балаклавах упаковали в свой автобус двух работников комплекса и вывезли их в неизвестном направлении», — уточнили сотрудники учреждения в соцсетях.

Этой ночью советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в стране пройдет новая волна мобилизации и она будет «тяжелой». Спустя менее месяца с начала контрнаступления Украины в июне Киев объявил о всеобщей мобилизации.

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На Украине неизвестные с оружием и военной форме ворвались в термальный комплекс «Косино» в Закарпатье. По предварительной версии они проводили рейд с целью вручения повестки. Об этом сообщает украинский telegram-канал ТСН. «Несколько десятков неизвестных в балаклавах и в военной форме с автоматами ворвались на территорию комплекса [базы отдыха] „Косино“. <…> Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей», — передают авторы канала. Со слов сотрудников термального комплекса, неизвестные проводили рейд с целью выдачи повесток. На месте присутствовали и полицейские, которые никак не препятствовали процессу. «Представители полиции вместо того, чтобы защищать права граждан, участвовали в этом беззаконии. <…> При этом без всяких объяснений и без вручения повесток, вооруженные люди в балаклавах упаковали в свой автобус двух работников комплекса и вывезли их в неизвестном направлении», — уточнили сотрудники учреждения в соцсетях. Этой ночью советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в стране пройдет новая волна мобилизации и она будет «тяжелой». Спустя менее месяца с начала контрнаступления Украины в июне Киев объявил о всеобщей мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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