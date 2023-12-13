На тюменской «трассе смерти» чуть не замерзли два дальнобойщика

Сотрудники ГИБДД спасли двоих дальнобойщиков на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

13 декабря 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

У водителей в пути сломались автомобили Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Во время аномальных морозов сотрудники областной Госавтоинспекции спасли двоих водителей грузовых автомобилей, у которых сломались машины на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает telegram-канал тюменского УГИБДД. Из-за большого количества аварий автодорогу в народе прозвали «трассой смерти». «Наряд полка ДПС Госавтоинспекции дважды оказал помощь автомобилистам на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе. Здесь в затруднительные дорожные ситуации попали двое водителей грузовиков. На 33 км трассы у большегруза, на котором житель Тюмени возвращался из Сургута домой, перемерз топливный шланг и сел аккумулятор. В ожидании подвоза запчастей автоинспекторы обеспечили безопасное движение попутного транспорта на данном участке автодороги», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. Второй водитель был спасен на 46 км трассы. Во время поездки у него также сломался автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции дали ему согреться в служебной машине, а затем остановили попутку, которая отбуксировала большегруз до ближайшего населенного пункта. Ранее агентство писало о том, что на фоне аномальных морозов в Тюменской области увеличилось количество ДТП. Кроме этого, из-за низких температур у жителей региона стали чаще ломаться автомобили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время аномальных морозов сотрудники областной Госавтоинспекции спасли двоих водителей грузовых автомобилей, у которых сломались машины на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает telegram-канал тюменского УГИБДД. Из-за большого количества аварий автодорогу в народе прозвали «трассой смерти». «Наряд полка ДПС Госавтоинспекции дважды оказал помощь автомобилистам на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе. Здесь в затруднительные дорожные ситуации попали двое водителей грузовиков. На 33 км трассы у большегруза, на котором житель Тюмени возвращался из Сургута домой, перемерз топливный шланг и сел аккумулятор. В ожидании подвоза запчастей автоинспекторы обеспечили безопасное движение попутного транспорта на данном участке автодороги», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. Второй водитель был спасен на 46 км трассы. Во время поездки у него также сломался автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции дали ему согреться в служебной машине, а затем остановили попутку, которая отбуксировала большегруз до ближайшего населенного пункта. Ранее агентство писало о том, что на фоне аномальных морозов в Тюменской области увеличилось количество ДТП. Кроме этого, из-за низких температур у жителей региона стали чаще ломаться автомобили.