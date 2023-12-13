На тюменской «трассе смерти» чуть не замерзли два дальнобойщика

Сотрудники ГИБДД спасли двоих дальнобойщиков на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
У водителей в пути сломались автомобили Фото:

Во время аномальных морозов сотрудники областной Госавтоинспекции спасли двоих водителей грузовых автомобилей, у которых сломались машины на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает telegram-канал тюменского УГИБДД. Из-за большого количества аварий автодорогу в народе прозвали «трассой смерти».

«Наряд полка ДПС Госавтоинспекции дважды оказал помощь автомобилистам на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе. Здесь в затруднительные дорожные ситуации попали двое водителей грузовиков. На 33 км трассы у большегруза, на котором житель Тюмени возвращался из Сургута домой, перемерз топливный шланг и сел аккумулятор. В ожидании подвоза запчастей автоинспекторы обеспечили безопасное движение попутного транспорта на данном участке автодороги», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.

Второй водитель был спасен на 46 км трассы. Во время поездки у него также сломался автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции дали ему согреться в служебной машине, а затем остановили попутку, которая отбуксировала большегруз до ближайшего населенного пункта.

Ранее агентство писало о том, что на фоне аномальных морозов в Тюменской области увеличилось количество ДТП. Кроме этого, из-за низких температур у жителей региона стали чаще ломаться автомобили.

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Во время аномальных морозов сотрудники областной Госавтоинспекции спасли двоих водителей грузовых автомобилей, у которых сломались машины на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает telegram-канал тюменского УГИБДД. Из-за большого количества аварий автодорогу в народе прозвали «трассой смерти». «Наряд полка ДПС Госавтоинспекции дважды оказал помощь автомобилистам на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе. Здесь в затруднительные дорожные ситуации попали двое водителей грузовиков. На 33 км трассы у большегруза, на котором житель Тюмени возвращался из Сургута домой, перемерз топливный шланг и сел аккумулятор. В ожидании подвоза запчастей автоинспекторы обеспечили безопасное движение попутного транспорта на данном участке автодороги», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. Второй водитель был спасен на 46 км трассы. Во время поездки у него также сломался автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции дали ему согреться в служебной машине, а затем остановили попутку, которая отбуксировала большегруз до ближайшего населенного пункта. Ранее агентство писало о том, что на фоне аномальных морозов в Тюменской области увеличилось количество ДТП. Кроме этого, из-за низких температур у жителей региона стали чаще ломаться автомобили.
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