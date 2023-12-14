Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2024 год

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Проект закона о финансировании Пентагона отправился на стол Джо Байдену Фото:

Американский Конгресс принял оборонный бюджет на следующий год объемом в 883,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает интернет-издание из США The Hill.

«Палата представителей в четверг приняла ежегодный законопроект об ассигнованиях на оборону, отправив пакет политики и финансирования Пентагона на сумму 886 миллиардов долларов на стол президенту США Джо Байдену», — говорится в публикации. В этом документе указана и помощь Киеву в размере 800 миллионов долларов.

Такой проект закона принимается Конгрессом каждый год. В документе отражены руководящие принципы оборонной политики США на предстоящие 12 месяцев. Ранее Сенат одобрил законопроект об оборонном бюджете однако с другой суммой — 886 миллиардов долларов, пишет RT.

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Американский Конгресс принял оборонный бюджет на следующий год объемом в 883,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает интернет-издание из США The Hill. «Палата представителей в четверг приняла ежегодный законопроект об ассигнованиях на оборону, отправив пакет политики и финансирования Пентагона на сумму 886 миллиардов долларов на стол президенту США Джо Байдену», — говорится в публикации. В этом документе указана и помощь Киеву в размере 800 миллионов долларов. Такой проект закона принимается Конгрессом каждый год. В документе отражены руководящие принципы оборонной политики США на предстоящие 12 месяцев. Ранее Сенат одобрил законопроект об оборонном бюджете однако с другой суммой — 886 миллиардов долларов, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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