Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2024 год

14 декабря 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

Проект закона о финансировании Пентагона отправился на стол Джо Байдену Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Американский Конгресс принял оборонный бюджет на следующий год объемом в 883,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает интернет-издание из США The Hill. «Палата представителей в четверг приняла ежегодный законопроект об ассигнованиях на оборону, отправив пакет политики и финансирования Пентагона на сумму 886 миллиардов долларов на стол президенту США Джо Байдену», — говорится в публикации . В этом документе указана и помощь Киеву в размере 800 миллионов долларов. Такой проект закона принимается Конгрессом каждый год. В документе отражены руководящие принципы оборонной политики США на предстоящие 12 месяцев. Ранее Сенат одобрил законопроект об оборонном бюджете однако с другой суммой — 886 миллиардов долларов, пишет RT.

Американский Конгресс принял оборонный бюджет на следующий год объемом в 883,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает интернет-издание из США The Hill. «Палата представителей в четверг приняла ежегодный законопроект об ассигнованиях на оборону, отправив пакет политики и финансирования Пентагона на сумму 886 миллиардов долларов на стол президенту США Джо Байдену», — говорится в публикации. В этом документе указана и помощь Киеву в размере 800 миллионов долларов. Такой проект закона принимается Конгрессом каждый год. В документе отражены руководящие принципы оборонной политики США на предстоящие 12 месяцев. Ранее Сенат одобрил законопроект об оборонном бюджете однако с другой суммой — 886 миллиардов долларов, пишет RT.