Кадыров объяснил, могут ли вернуться домой чеченцы, находящиеся в розыске

Кадыров: чеченцы, воевавшие против России, могут вернуться домой

16 декабря 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров сказал, что его команда поможет чеченцам, которые находятся в Европе и Турции, вернуться домой Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Чеченцы, которые находятся в розыске из-за участия в Чеченских войнах, могут вернуться на родину. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что его команда поможет с адвокатами. «Те, кто желает вернуться домой, могут написать заявление. Если на них имеется уголовное дело, мы сможем нанять для них адвоката и помочь им с этой проблемой», — заявил Роман Кадыров. Он отвечал на вопрос: могут ли чеченцы вернуться на родину, если многих из них объявили в розыск из-за участия в Чеченских войнах. Слова Кадырова приводит телеканал «Грозный». Статья по теме Бывший сотрудник пермского ОМОНа рассказал о страшном бое в Чечне После развала СССР в различных бывших республиках активизировались националистические движения. То же самое касается и Чечено-Ингушетии. Существовал риск выхода республики из состава России. Первая Чеченская война началась в 1994 году. Однако она не смогла стабилизировать ситуацию. Вторая Чеченская началась в августе 1999 года. После нее обстановка внутри региона стала налаживаться. В военных действиях участвовали многие жители республики, которых потом Россия объявила в розыск.

Чеченцы, которые находятся в розыске из-за участия в Чеченских войнах, могут вернуться на родину. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что его команда поможет с адвокатами. «Те, кто желает вернуться домой, могут написать заявление. Если на них имеется уголовное дело, мы сможем нанять для них адвоката и помочь им с этой проблемой», — заявил Роман Кадыров. Он отвечал на вопрос: могут ли чеченцы вернуться на родину, если многих из них объявили в розыск из-за участия в Чеченских войнах. Слова Кадырова приводит телеканал «Грозный». После развала СССР в различных бывших республиках активизировались националистические движения. То же самое касается и Чечено-Ингушетии. Существовал риск выхода республики из состава России. Первая Чеченская война началась в 1994 году. Однако она не смогла стабилизировать ситуацию. Вторая Чеченская началась в августе 1999 года. После нее обстановка внутри региона стала налаживаться. В военных действиях участвовали многие жители республики, которых потом Россия объявила в розыск.