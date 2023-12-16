Кадыров объяснил, могут ли вернуться домой чеченцы, находящиеся в розыске

Кадыров: чеченцы, воевавшие против России, могут вернуться домой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан, stock
Рамзан Кадыров сказал, что его команда поможет чеченцам, которые находятся в Европе и Турции, вернуться домой Фото:

Чеченцы, которые находятся в розыске из-за участия в Чеченских войнах, могут вернуться на родину. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что его команда поможет с адвокатами.

«Те, кто желает вернуться домой, могут написать заявление. Если на них имеется уголовное дело, мы сможем нанять для них адвоката и помочь им с этой проблемой», — заявил Роман Кадыров. Он отвечал на вопрос: могут ли чеченцы вернуться на родину, если многих из них объявили в розыск из-за участия в Чеченских войнах. Слова Кадырова приводит телеканал «Грозный».

Статья по теме
Бывший сотрудник пермского ОМОНа рассказал о страшном бое в Чечне

После развала СССР в различных бывших республиках активизировались националистические движения. То же самое касается и Чечено-Ингушетии. Существовал риск выхода республики из состава России.

Первая Чеченская война началась в 1994 году. Однако она не смогла стабилизировать ситуацию. Вторая Чеченская началась в августе 1999 года. После нее обстановка внутри региона стала налаживаться. В военных действиях участвовали многие жители республики, которых потом Россия объявила в розыск.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чеченцы, которые находятся в розыске из-за участия в Чеченских войнах, могут вернуться на родину. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что его команда поможет с адвокатами. «Те, кто желает вернуться домой, могут написать заявление. Если на них имеется уголовное дело, мы сможем нанять для них адвоката и помочь им с этой проблемой», — заявил Роман Кадыров. Он отвечал на вопрос: могут ли чеченцы вернуться на родину, если многих из них объявили в розыск из-за участия в Чеченских войнах. Слова Кадырова приводит телеканал «Грозный». После развала СССР в различных бывших республиках активизировались националистические движения. То же самое касается и Чечено-Ингушетии. Существовал риск выхода республики из состава России. Первая Чеченская война началась в 1994 году. Однако она не смогла стабилизировать ситуацию. Вторая Чеченская началась в августе 1999 года. После нее обстановка внутри региона стала налаживаться. В военных действиях участвовали многие жители республики, которых потом Россия объявила в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...