Патрушев рассказал, как отреагировал на критику от Путина из-за цен на яйца

Патрушев заявил, что из-за критики Путина понял, что работать надо лучше

17 декабря 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Патрушев заявил, что Путин может дать шанс исправить ситуацию с ценами на яйца Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что после критики президента России Владимира Путина по поводу повышения стоимости куриных яиц он почувствовал, что нужно работать лучше. Российский глава на прямой линии 14 декабря пошутил, спросив Патрушева, «как у него с яйцами». «Почувствовал, что работать надо лучше, все-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Тем не менее я думаю, что президент даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили», — заявил Патрушев в кулуарах съезда «Единой России», его слова передает РИА Новости. Он выразил надежду, что в начале 2024 года стоимость куриных яиц уменьшится. Ранее Патрушев сообщил, что через две-три недели в Россию придут куриные яйца из Турции без импортной пошлины. ФАС возбудила дела против нескольких производителей куриных яиц, передает RT.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что после критики президента России Владимира Путина по поводу повышения стоимости куриных яиц он почувствовал, что нужно работать лучше. Российский глава на прямой линии 14 декабря пошутил, спросив Патрушева, «как у него с яйцами». «Почувствовал, что работать надо лучше, все-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Тем не менее я думаю, что президент даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили», — заявил Патрушев в кулуарах съезда «Единой России», его слова передает РИА Новости. Он выразил надежду, что в начале 2024 года стоимость куриных яиц уменьшится. Ранее Патрушев сообщил, что через две-три недели в Россию придут куриные яйца из Турции без импортной пошлины. ФАС возбудила дела против нескольких производителей куриных яиц, передает RT.