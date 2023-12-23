В Краснодарском крае погиб победитель первенств России и Европы по боксу

23 декабря 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Альберт Родионов погиб из-за ДТП в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Федерации бокса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Боксер Альберт Родионов, который является победителем первенств России и Европы, погиб в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Федерации бокса РФ. «Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае. Федерация бокса России приносит соболезнования семье боксера и возьмет на себя все необходимые расходы», — сообщили в пресс-службе организации. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что у боксера, которому на момент аварии было 25 лет, остались семилетняя дочь и супруга.

Боксер Альберт Родионов, который является победителем первенств России и Европы, погиб в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Федерации бокса РФ. «Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае. Федерация бокса России приносит соболезнования семье боксера и возьмет на себя все необходимые расходы», — сообщили в пресс-службе организации. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что у боксера, которому на момент аварии было 25 лет, остались семилетняя дочь и супруга.