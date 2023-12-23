В Краснодарском крае погиб победитель первенств России и Европы по боксу

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Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Альберт Родионов погиб из-за ДТП в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Федерации бокса Фото:

Боксер Альберт Родионов, который является победителем первенств России и Европы, погиб в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Федерации бокса РФ.

«Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае. Федерация бокса России приносит соболезнования семье боксера и возьмет на себя все необходимые расходы», — сообщили в пресс-службе организации. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что у боксера, которому на момент аварии было 25 лет, остались семилетняя дочь и супруга.

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Боксер Альберт Родионов, который является победителем первенств России и Европы, погиб в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Федерации бокса РФ. «Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае. Федерация бокса России приносит соболезнования семье боксера и возьмет на себя все необходимые расходы», — сообщили в пресс-службе организации. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что у боксера, которому на момент аварии было 25 лет, остались семилетняя дочь и супруга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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