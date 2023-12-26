Sohu: в США создали преступную банду ради кражи российских активов

26 декабря 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

В США ищут способ украсть российские активы Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти США создали преступную банду ради кражи 300 миллиардов замороженных российских активов. За этой операцией стоит президент Джо Байден. Об этом пишет портал Sohu. «США позарились на российские 300 миллиардов зарубежных активов. Там решили сколотить настоящую преступную банду, чтобы украсть их», — пишет автор . В материале указано, что Байден проявил жесткость, объявив, что у шести союзников Америки есть время только до 24 февраля 2024 года, чтобы выработать стратегию, как украсть российские деньги. Речь идет о Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канаде и Японии, где остались замороженные российские активы. По мнению автора, это не только гнусный способ обогащения, но и самая страшная стратегическая ошибка Запада. Вашингтон избрал самый дорогостоящий и губительный для себя способ «конфискации» денег. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что незаконное изъятие западными странами заблокированных российских средств спровоцирует глобальный финансовый кризис. Он отмечает, что юридических оснований для изъятия российских активов нет.

Власти США создали преступную банду ради кражи 300 миллиардов замороженных российских активов. За этой операцией стоит президент Джо Байден. Об этом пишет портал Sohu. «США позарились на российские 300 миллиардов зарубежных активов. Там решили сколотить настоящую преступную банду, чтобы украсть их», — пишет автор. В материале указано, что Байден проявил жесткость, объявив, что у шести союзников Америки есть время только до 24 февраля 2024 года, чтобы выработать стратегию, как украсть российские деньги. Речь идет о Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канаде и Японии, где остались замороженные российские активы. По мнению автора, это не только гнусный способ обогащения, но и самая страшная стратегическая ошибка Запада. Вашингтон избрал самый дорогостоящий и губительный для себя способ «конфискации» денег. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что незаконное изъятие западными странами заблокированных российских средств спровоцирует глобальный финансовый кризис. Он отмечает, что юридических оснований для изъятия российских активов нет.