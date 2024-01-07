В Подмосковье пропал один из старейших рэперов России

Baza: рэпер Булавинцев пропал в Подмосковье после пожара в загородном доме
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Местонахождение Сергея Булавинцева на данный момент не установлено, сообщают СМИ Фото:

После 30 декабря пропал один из старейших рэперов России Сергей Булавинцев (Sir-J). В тот день сгорел его дом за городом. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Булавинцев пропал 30 декабря после пожара в его загородном доме в Расторгуево. После пожара Сергей сел в электричку в сторону Подмосковья, дальше его след теряется», — сообщает Baza. На данный момент его поисками занимается отряд «Лиза Алерт». Однако даже сейчас местонахождение рэпера не установлено.

Sir-J стал записывать рэп еще в начале 1990-х. Он состоял в таких группах, как Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community. Кроме этого Булавинцев продюсировал треки групп Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие».

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После 30 декабря пропал один из старейших рэперов России Сергей Булавинцев (Sir-J). В тот день сгорел его дом за городом. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Булавинцев пропал 30 декабря после пожара в его загородном доме в Расторгуево. После пожара Сергей сел в электричку в сторону Подмосковья, дальше его след теряется», — сообщает Baza. На данный момент его поисками занимается отряд «Лиза Алерт». Однако даже сейчас местонахождение рэпера не установлено. Sir-J стал записывать рэп еще в начале 1990-х. Он состоял в таких группах, как Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community. Кроме этого Булавинцев продюсировал треки групп Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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