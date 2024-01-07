В Подмосковье пропал один из старейших рэперов России

Baza: рэпер Булавинцев пропал в Подмосковье после пожара в загородном доме

Местонахождение Сергея Булавинцева на данный момент не установлено, сообщают СМИ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

После 30 декабря пропал один из старейших рэперов России Сергей Булавинцев (Sir-J). В тот день сгорел его дом за городом. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Булавинцев пропал 30 декабря после пожара в его загородном доме в Расторгуево. После пожара Сергей сел в электричку в сторону Подмосковья, дальше его след теряется», — сообщает Baza. На данный момент его поисками занимается отряд «Лиза Алерт». Однако даже сейчас местонахождение рэпера не установлено.

Sir-J стал записывать рэп еще в начале 1990-х. Он состоял в таких группах, как Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community. Кроме этого Булавинцев продюсировал треки групп Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие».