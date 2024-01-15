В Кремле дали оценку отношениям России и Северной Кореи

Северная Корея является партнером России, заявил Дмитрий Песков
Россия ожидает продолжения взаимовыгодного и содержательного сотрудничества с Северной Кореей. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В первую очередь, Северная Корея — это наш сосед, самый близкий из соседей. Мы считаем их нашим партнером и стремимся развивать партнерство во всех отраслях. Договоренности, достигнутые на космодроме Восточный и в ходе переговоров, позволят нам поддерживать диалог на всех уровнях с КНДР. Поэтому мы ожидаем продолжения важных и содержательных переговоров», — заявил Песков.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.