В мире В Кремле дали оценку отношениям России и Северной Кореи Песков: Россия надеется на продолжение плодотворного сотрудничества с КНДР 15 января 2024 в 14:10 Размер текста - 17 + Северная Корея является партнером России, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия ожидает продолжения взаимовыгодного и содержательного сотрудничества с Северной Кореей. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В первую очередь, Северная Корея — это наш сосед, самый близкий из соседей. Мы считаем их нашим партнером и стремимся развивать партнерство во всех отраслях. Договоренности, достигнутые на космодроме Восточный и в ходе переговоров, позволят нам поддерживать диалог на всех уровнях с КНДР. Поэтому мы ожидаем продолжения важных и содержательных переговоров», — заявил Песков. Россия ожидает продолжения взаимовыгодного и содержательного сотрудничества с Северной Кореей. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В первую очередь, Северная Корея — это наш сосед, самый близкий из соседей. Мы считаем их нашим партнером и стремимся развивать партнерство во всех отраслях. Договоренности, достигнутые на космодроме Восточный и в ходе переговоров, позволят нам поддерживать диалог на всех уровнях с КНДР. Поэтому мы ожидаем продолжения важных и содержательных переговоров», — заявил Песков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям