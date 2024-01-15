В Кремле дали оценку отношениям России и Северной Кореи

Песков: Россия надеется на продолжение плодотворного сотрудничества с КНДР
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Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Северная Корея является партнером России, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия ожидает продолжения взаимовыгодного и содержательного сотрудничества с Северной Кореей. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В первую очередь, Северная Корея — это наш сосед, самый близкий из соседей. Мы считаем их нашим партнером и стремимся развивать партнерство во всех отраслях. Договоренности, достигнутые на космодроме Восточный и в ходе переговоров, позволят нам поддерживать диалог на всех уровнях с КНДР. Поэтому мы ожидаем продолжения важных и содержательных переговоров», — заявил Песков.

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Россия ожидает продолжения взаимовыгодного и содержательного сотрудничества с Северной Кореей. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В первую очередь, Северная Корея — это наш сосед, самый близкий из соседей. Мы считаем их нашим партнером и стремимся развивать партнерство во всех отраслях. Договоренности, достигнутые на космодроме Восточный и в ходе переговоров, позволят нам поддерживать диалог на всех уровнях с КНДР. Поэтому мы ожидаем продолжения важных и содержательных переговоров», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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