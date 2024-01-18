Mash: прокурор запросил максимальный срок для Стрелкова

Mash: прокурор запросил для Игоря Стрелкова 4 года и 11 месяцев колонии
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Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Для Игоря Стрелкова запросили почти пять лет колонии Фото:

Для бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) прокуратура запросила 4 года и 11 месяцев колонии. Он был задержан за призывы к экстремистской деятельности. Такой срок — максимальный по соответствующему делу. Об этом сообщает Mash.

«Максимально возможный срок в 4 года и 11 месяцев запросила для Игоря Стрелкова прокуратура. Обвинение — публичные призывы к экстремистской деятельности», — приводят авторы канала, ссылаясь на сообщение адвоката Стрелкова. Такой срок является максимальным в связи с данным уголовным делом.

В июле 2023 года Игоря Стрелкова отправили в СИЗО. Он обвиняется в осуществлении экстремистской деятельности. В начале августа стало известно, что уголовное дело было засекречено из-за гостайны.

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Для бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) прокуратура запросила 4 года и 11 месяцев колонии. Он был задержан за призывы к экстремистской деятельности. Такой срок — максимальный по соответствующему делу. Об этом сообщает Mash. «Максимально возможный срок в 4 года и 11 месяцев запросила для Игоря Стрелкова прокуратура. Обвинение — публичные призывы к экстремистской деятельности», — приводят авторы канала, ссылаясь на сообщение адвоката Стрелкова. Такой срок является максимальным в связи с данным уголовным делом. В июле 2023 года Игоря Стрелкова отправили в СИЗО. Он обвиняется в осуществлении экстремистской деятельности. В начале августа стало известно, что уголовное дело было засекречено из-за гостайны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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