Mash: прокурор запросил максимальный срок для Стрелкова

Для бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) прокуратура запросила 4 года и 11 месяцев колонии. Он был задержан за призывы к экстремистской деятельности. Такой срок — максимальный по соответствующему делу. Об этом сообщает Mash.
«Максимально возможный срок в 4 года и 11 месяцев запросила для Игоря Стрелкова прокуратура. Обвинение — публичные призывы к экстремистской деятельности», — приводят авторы канала, ссылаясь на сообщение адвоката Стрелкова. Такой срок является максимальным в связи с данным уголовным делом.
В июле 2023 года Игоря Стрелкова отправили в СИЗО. Он обвиняется в осуществлении экстремистской деятельности. В начале августа стало известно, что уголовное дело было засекречено из-за гостайны.
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