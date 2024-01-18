Mash: прокурор запросил максимальный срок для Стрелкова

Mash: прокурор запросил для Игоря Стрелкова 4 года и 11 месяцев колонии

18 января 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Для Игоря Стрелкова запросили почти пять лет колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) прокуратура запросила 4 года и 11 месяцев колонии. Он был задержан за призывы к экстремистской деятельности. Такой срок — максимальный по соответствующему делу. Об этом сообщает Mash. «Максимально возможный срок в 4 года и 11 месяцев запросила для Игоря Стрелкова прокуратура. Обвинение — публичные призывы к экстремистской деятельности», — приводят авторы канала, ссылаясь на сообщение адвоката Стрелкова. Такой срок является максимальным в связи с данным уголовным делом. В июле 2023 года Игоря Стрелкова отправили в СИЗО. Он обвиняется в осуществлении экстремистской деятельности. В начале августа стало известно, что уголовное дело было засекречено из-за гостайны.

Для бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) прокуратура запросила 4 года и 11 месяцев колонии. Он был задержан за призывы к экстремистской деятельности. Такой срок — максимальный по соответствующему делу. Об этом сообщает Mash. «Максимально возможный срок в 4 года и 11 месяцев запросила для Игоря Стрелкова прокуратура. Обвинение — публичные призывы к экстремистской деятельности», — приводят авторы канала, ссылаясь на сообщение адвоката Стрелкова. Такой срок является максимальным в связи с данным уголовным делом. В июле 2023 года Игоря Стрелкова отправили в СИЗО. Он обвиняется в осуществлении экстремистской деятельности. В начале августа стало известно, что уголовное дело было засекречено из-за гостайны.