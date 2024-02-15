Глава Минтранса попросил Путина выделить деньги на ВСМ Москва — Петербург

16 февраля 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

В Минтрансе предложили вариант финансирования скоростной магистрали Фото: Илья Московец © URA.RU На строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург необходимо свыше 580 млрд рублей. Министр транспорта РФ Виталий Савельев попросил президента России Владимира Путина поддержать выделение денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом министр заявил на совещании по развитию ВСМ, которое Путин проводил 15 февраля в Верхней Пышме (Свердловская область). «Прошу поддержать выделение средств из Фонда национального благосостояния в объеме 580,6 миллиарда рублей под 3% годовых на строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург», — передает РИА Новости обращение Савельева к Путину. Савельев подчеркнул, что рассматривались различные варианты финансирования магистрали, в том числе из частных фондов. Министр добавил, что эти варианты оказались не реализуемы. Поэтому остановились на ФНБ. В августе 2023 года Путин заявил, что наступил момент для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Глава государства добавил, что благодаря новой магистрали время в пути между Москвой и Петербургом сократится почти в два раза — два часа 15 минут вместо нынешних четырех часов, передает «Национальная служба новостей».

На строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург необходимо свыше 580 млрд рублей. Министр транспорта РФ Виталий Савельев попросил президента России Владимира Путина поддержать выделение денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом министр заявил на совещании по развитию ВСМ, которое Путин проводил 15 февраля в Верхней Пышме (Свердловская область). «Прошу поддержать выделение средств из Фонда национального благосостояния в объеме 580,6 миллиарда рублей под 3% годовых на строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург», — передает РИА Новости обращение Савельева к Путину. Савельев подчеркнул, что рассматривались различные варианты финансирования магистрали, в том числе из частных фондов. Министр добавил, что эти варианты оказались не реализуемы. Поэтому остановились на ФНБ. В августе 2023 года Путин заявил, что наступил момент для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Глава государства добавил, что благодаря новой магистрали время в пути между Москвой и Петербургом сократится почти в два раза — два часа 15 минут вместо нынешних четырех часов, передает «Национальная служба новостей».