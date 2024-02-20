Песков раскрыл, почему Путин решил подарить Aurus Ким Чен Ыну

Песков: Ким Чен Ыну понравился российский Aurus, поэтому Путин его подарил

20 февраля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал, что отношения Северной Кореи и России развиваются Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль Aurus потому, что тому понравилась машина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Действительно, когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он посмотрел эту машину. Путин ему ее показал сам лично. Как и многим, эта машина Ким Чен Ыну понравилась. Именно поэтому принято решение ее подарить», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что отношения между Россией и КНДР развиваются.

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль Aurus потому, что тому понравилась машина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Действительно, когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он посмотрел эту машину. Путин ему ее показал сам лично. Как и многим, эта машина Ким Чен Ыну понравилась. Именно поэтому принято решение ее подарить», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что отношения между Россией и КНДР развиваются.