Песков раскрыл, почему Путин решил подарить Aurus Ким Чен Ыну

Песков: Ким Чен Ыну понравился российский Aurus, поэтому Путин его подарил
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков рассказал, что отношения Северной Кореи и России развиваются Фото:

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль Aurus потому, что тому понравилась машина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Действительно, когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он посмотрел эту машину. Путин ему ее показал сам лично. Как и многим, эта машина Ким Чен Ыну понравилась. Именно поэтому принято решение ее подарить», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что отношения между Россией и КНДР развиваются.

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Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль Aurus потому, что тому понравилась машина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Действительно, когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он посмотрел эту машину. Путин ему ее показал сам лично. Как и многим, эта машина Ким Чен Ыну понравилась. Именно поэтому принято решение ее подарить», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что отношения между Россией и КНДР развиваются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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