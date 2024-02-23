Блинкен заявил, что не стал общаться с Лавровым на встрече G20 в Бразилии

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Энтони Блинкен слышал выступления Сергея Лаврова на встречах (архивное фото) Фото:

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не общались на заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 в Бразилии. Об этом заявил Блинкен.

«У меня не было прямых контактов с министром иностранных дел Лавровым, но я слышал его выступления на встречах. И я полагаю, что он, а также многие другие слышали мои выступления», — передает слова Энтони Блинкен ТАСС.

Ранее Блинкен заявил, что не видит перспективы по переговорам для долгосрочного перемирия на Украине. Также госсекретарь сказал, что саммит НАТО в июле этого года обещает стать самым амбициозным с холодной войны. Позже президент России Владимир Путин назвал Блинкена «нашим человеком» после его истории о прадеде, бежавшем от погромов в 1904 году.

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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не общались на заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 в Бразилии. Об этом заявил Блинкен. «У меня не было прямых контактов с министром иностранных дел Лавровым, но я слышал его выступления на встречах. И я полагаю, что он, а также многие другие слышали мои выступления», — передает слова Энтони Блинкен ТАСС. Ранее Блинкен заявил, что не видит перспективы по переговорам для долгосрочного перемирия на Украине. Также госсекретарь сказал, что саммит НАТО в июле этого года обещает стать самым амбициозным с холодной войны. Позже президент России Владимир Путин назвал Блинкена «нашим человеком» после его истории о прадеде, бежавшем от погромов в 1904 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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