Блинкен заявил, что не стал общаться с Лавровым на встрече G20 в Бразилии

Энтони Блинкен слышал выступления Сергея Лаврова на встречах (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не общались на заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 в Бразилии. Об этом заявил Блинкен.

«У меня не было прямых контактов с министром иностранных дел Лавровым, но я слышал его выступления на встречах. И я полагаю, что он, а также многие другие слышали мои выступления», — передает слова Энтони Блинкен ТАСС.

Ранее Блинкен заявил, что не видит перспективы по переговорам для долгосрочного перемирия на Украине. Также госсекретарь сказал, что саммит НАТО в июле этого года обещает стать самым амбициозным с холодной войны. Позже президент России Владимир Путин назвал Блинкена «нашим человеком» после его истории о прадеде, бежавшем от погромов в 1904 году.