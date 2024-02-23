Первые жители Авдеевки получили российские паспорта после освобождения

23 февраля 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Жители Авдеевки стали получать российские паспорта, рассказал Дмитрий Шевченко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первые российские паспорта получили жители Авдеевки, которая была освобождена ВС РФ 17 февраля. Об этом рассказал глава Ясиноватского муниципального округа, в состав которого входит город, Дмитрий Шевченко. «Первые паспорта гражданина РФ получили жители из освобожденной Авдеевки. Поздравляем!» — написал Дмитрий Шевченко в своем telegram-канале . За день до этого официальный представитель МВД Ирина Волк поделилась, что первые 29 жителей Авдеевки подали документы на получение российского паспорта. ВС РФ взяли под контроль город 17 февраля. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказывал, что населенный пункт был взят при минимальных потерях. Также ВС РФ продвинулись вглубь на несколько километров после освобождения города. Жители Авдеевки были рады встрече с армией России. Горожане рассказывали, что при ВСУ они жили в подвалах.

Первые российские паспорта получили жители Авдеевки, которая была освобождена ВС РФ 17 февраля. Об этом рассказал глава Ясиноватского муниципального округа, в состав которого входит город, Дмитрий Шевченко. «Первые паспорта гражданина РФ получили жители из освобожденной Авдеевки. Поздравляем!» — написал Дмитрий Шевченко в своем telegram-канале. За день до этого официальный представитель МВД Ирина Волк поделилась, что первые 29 жителей Авдеевки подали документы на получение российского паспорта. ВС РФ взяли под контроль город 17 февраля. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказывал, что населенный пункт был взят при минимальных потерях. Также ВС РФ продвинулись вглубь на несколько километров после освобождения города. Жители Авдеевки были рады встрече с армией России. Горожане рассказывали, что при ВСУ они жили в подвалах.