Юрист назвал четыре налога, которые придется заплатить пенсионерам

Юрист Виноградов: пенсионерам придется заплатить НДФЛ и налог на имущество

24 марта 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

НДФЛ взимается с дохода от сдачи квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России пенсионеры имеют налоговые льготы, но все же обязаны заплатить НДФЛ, налог на имущество, землю и транспорт. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «Так, обязателен к уплате налог на доходы физических лиц, если пенсионер не уходит на заслуженный отдых, а продолжает трудиться по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера», — передает «Прайм». Также отмечается, что НДФЛ обязателен к уплате, если вы сдаете квартиру или продали ее раньше срока, а также имеете вклады, проценты по которым превысили 150 тысяч рублей в год. Пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога за один объект недвижимости — квартиру, гараж или дачу. Если же есть два и более объекта, то нужно оплатить налог на все, кроме одного. Льготы по налогу на землю распространяются только на участки до шести соток. За превышающую площадь нужно платить налог. Транспортный налог для пенсионеров зависит от местных правил и может быть предоставлен лишь в некоторых регионах с ограничениями. Возможно использование льгот для других категорий граждан, таких как инвалиды и ветераны труда. Президент России Владимир Путин 23 марта подписал закон о налоговых вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Согласно закону, гражданам будут предоставляться вычеты в размере уплаченных пенсионных и сберегательных взносов, а также денежных средств на ИИС. Вычеты будут составлять до 400 тысяч рублей в год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России пенсионеры имеют налоговые льготы, но все же обязаны заплатить НДФЛ, налог на имущество, землю и транспорт. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «Так, обязателен к уплате налог на доходы физических лиц, если пенсионер не уходит на заслуженный отдых, а продолжает трудиться по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера», — передает «Прайм». Также отмечается, что НДФЛ обязателен к уплате, если вы сдаете квартиру или продали ее раньше срока, а также имеете вклады, проценты по которым превысили 150 тысяч рублей в год. Пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога за один объект недвижимости — квартиру, гараж или дачу. Если же есть два и более объекта, то нужно оплатить налог на все, кроме одного. Льготы по налогу на землю распространяются только на участки до шести соток. За превышающую площадь нужно платить налог. Транспортный налог для пенсионеров зависит от местных правил и может быть предоставлен лишь в некоторых регионах с ограничениями. Возможно использование льгот для других категорий граждан, таких как инвалиды и ветераны труда. Президент России Владимир Путин 23 марта подписал закон о налоговых вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Согласно закону, гражданам будут предоставляться вычеты в размере уплаченных пенсионных и сберегательных взносов, а также денежных средств на ИИС. Вычеты будут составлять до 400 тысяч рублей в год.