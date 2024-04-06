Как распознать абьюз на работе

Психолог Ходаревская: абьюз на работе может привести к проблемам со здоровьем
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Татьяна Ходаревская порекомендовала обращаться к специалистам для поддержки и консультации Фото:

Психологическое насилие на рабочем месте может привести к серьезным проблемам со здоровьем сотрудников, если его не распознать и не прекратить вовремя. Об этом сообщила психолог Татьяна Ходаревская. Она отметила, что абьюз может проявляться в различных формах, включая дискриминацию, моббинг и манипуляции.

«Для того чтобы справиться с абьюзом, сначала его надо распознать. Важно понять, что происходит и определить, является ли поведение коллег или руководства на работе абьюзом», — заявила Ходаревская в беседе с Пятым каналом. Психолог подчеркнула, что психологическое насилие может привести к проблемам со здоровьем.

Она посоветовала замечать критику, издевательства, иронию, различные формы дискриминации или оскорбления. В случае обнаружения стоит обращаться за помощью к третьим лицам и фиксировать все инциденты для возможного предъявления жалобы или проведения расследования.

Ходаревская отметила, что важность самозаботы и сохранения психоэмоционального состояния не может быть переоценена, особенно при столкновении с абьюзом на работе. Она порекомендовала обращаться к специалистам для поддержки и консультации, чтобы принять правильные решения и сохранить свое здоровье и благополучие.

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Психологическое насилие на рабочем месте может привести к серьезным проблемам со здоровьем сотрудников, если его не распознать и не прекратить вовремя. Об этом сообщила психолог Татьяна Ходаревская. Она отметила, что абьюз может проявляться в различных формах, включая дискриминацию, моббинг и манипуляции. «Для того чтобы справиться с абьюзом, сначала его надо распознать. Важно понять, что происходит и определить, является ли поведение коллег или руководства на работе абьюзом», — заявила Ходаревская в беседе с Пятым каналом. Психолог подчеркнула, что психологическое насилие может привести к проблемам со здоровьем. Она посоветовала замечать критику, издевательства, иронию, различные формы дискриминации или оскорбления. В случае обнаружения стоит обращаться за помощью к третьим лицам и фиксировать все инциденты для возможного предъявления жалобы или проведения расследования. Ходаревская отметила, что важность самозаботы и сохранения психоэмоционального состояния не может быть переоценена, особенно при столкновении с абьюзом на работе. Она порекомендовала обращаться к специалистам для поддержки и консультации, чтобы принять правильные решения и сохранить свое здоровье и благополучие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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