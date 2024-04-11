Reuters: ФБР боятся терактов в США после трагедии в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
США боится повторения теракта «Крокуса» у себя в стране Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

После теракта в «Крокусе» в ФБР обеспокоены возможностью скоординированной атаки в США. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters.

«ФБР все больше обеспокоено более скоординированной атакой после бойни на концерте в России», — передали в агентстве. Там же отметили, что официальные лица США в этот момент были обеспокоены другим: возможностью нападения вдохновленных войной между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные автоматами калашникова люди ворвались в концертный зал и отрыли огонь по посетителям здания. В результате трагедии погибли 144 человека, несколько сотен получили ранения.

После они попытались добраться до границы России и Украины, чтобы получить вознаграждение и укрытие за устроенный теракт. Их задержали в Брянской области.СК РФ возбудил уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После теракта в «Крокусе» в ФБР обеспокоены возможностью скоординированной атаки в США. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters. «ФБР все больше обеспокоено более скоординированной атакой после бойни на концерте в России», — передали в агентстве. Там же отметили, что официальные лица США в этот момент были обеспокоены другим: возможностью нападения вдохновленных войной между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные автоматами калашникова люди ворвались в концертный зал и отрыли огонь по посетителям здания. В результате трагедии погибли 144 человека, несколько сотен получили ранения. После они попытались добраться до границы России и Украины, чтобы получить вознаграждение и укрытие за устроенный теракт. Их задержали в Брянской области.СК РФ возбудил уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...