Reuters: ФБР боятся терактов в США после трагедии в «Крокусе»

11 апреля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

США боится повторения теракта «Крокуса» у себя в стране Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» После теракта в «Крокусе» в ФБР обеспокоены возможностью скоординированной атаки в США. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters. «ФБР все больше обеспокоено более скоординированной атакой после бойни на концерте в России», — передали в агентстве . Там же отметили, что официальные лица США в этот момент были обеспокоены другим: возможностью нападения вдохновленных войной между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные автоматами калашникова люди ворвались в концертный зал и отрыли огонь по посетителям здания. В результате трагедии погибли 144 человека, несколько сотен получили ранения. После они попытались добраться до границы России и Украины, чтобы получить вознаграждение и укрытие за устроенный теракт. Их задержали в Брянской области.СК РФ возбудил уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После теракта в «Крокусе» в ФБР обеспокоены возможностью скоординированной атаки в США. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters. «ФБР все больше обеспокоено более скоординированной атакой после бойни на концерте в России», — передали в агентстве. Там же отметили, что официальные лица США в этот момент были обеспокоены другим: возможностью нападения вдохновленных войной между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные автоматами калашникова люди ворвались в концертный зал и отрыли огонь по посетителям здания. В результате трагедии погибли 144 человека, несколько сотен получили ранения. После они попытались добраться до границы России и Украины, чтобы получить вознаграждение и укрытие за устроенный теракт. Их задержали в Брянской области.СК РФ возбудил уголовное дело.