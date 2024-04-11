Reuters: ФБР боятся терактов в США после трагедии в «Крокусе»

После теракта в «Крокусе» в ФБР обеспокоены возможностью скоординированной атаки в США. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters.
«ФБР все больше обеспокоено более скоординированной атакой после бойни на концерте в России», — передали в агентстве. Там же отметили, что официальные лица США в этот момент были обеспокоены другим: возможностью нападения вдохновленных войной между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные автоматами калашникова люди ворвались в концертный зал и отрыли огонь по посетителям здания. В результате трагедии погибли 144 человека, несколько сотен получили ранения.
После они попытались добраться до границы России и Украины, чтобы получить вознаграждение и укрытие за устроенный теракт. Их задержали в Брянской области.СК РФ возбудил уголовное дело.
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После теракта в «Крокусе» в ФБР обеспокоены возможностью скоординированной атаки в США. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters. «ФБР все больше обеспокоено более скоординированной атакой после бойни на концерте в России», — передали в агентстве. Там же отметили, что официальные лица США в этот момент были обеспокоены другим: возможностью нападения вдохновленных войной между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные автоматами калашникова люди ворвались в концертный зал и отрыли огонь по посетителям здания. В результате трагедии погибли 144 человека, несколько сотен получили ранения. После они попытались добраться до границы России и Украины, чтобы получить вознаграждение и укрытие за устроенный теракт. Их задержали в Брянской области.СК РФ возбудил уголовное дело.