Литва отказала в пропуске грузового вагона из-за символики Z

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Литва отказалась пропускать на свою территорию грузовой вагон, следовавший в РФ, пишет LRT
Литва отказалась пропускать на свою территорию грузовой вагон, следовавший в РФ, пишет LRT Фото:

Литва не позволила въехать на свою территорию грузовому поезду, следовавшему из Беларуси в Калининградскую область. Причиной стало наличие буквы Z на одном из вагонов состава. Об этом пишет издание LRT.

«Литва не пропустила на территорию России грузовой состав, следовавший в Калининградскую область из Беларуси», — говорится в материале. Там добавили, что причиной отказа в проезде стало наличие буквы Z на одном из вагонов состава.

В Литве использование этого символа запрещено. Вагон с данной маркировкой был отсоединен от поезда на контрольно-пропускном пункте на границе Литвы и Беларуси и не допущен на территорию прибалтийской страны, заключили в материале.

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Литва не позволила въехать на свою территорию грузовому поезду, следовавшему из Беларуси в Калининградскую область. Причиной стало наличие буквы Z на одном из вагонов состава. Об этом пишет издание LRT. «Литва не пропустила на территорию России грузовой состав, следовавший в Калининградскую область из Беларуси», — говорится в материале. Там добавили, что причиной отказа в проезде стало наличие буквы Z на одном из вагонов состава. В Литве использование этого символа запрещено. Вагон с данной маркировкой был отсоединен от поезда на контрольно-пропускном пункте на границе Литвы и Беларуси и не допущен на территорию прибалтийской страны, заключили в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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