Литва отказала в пропуске грузового вагона из-за символики Z

Литва не позволила въехать на свою территорию грузовому поезду, следовавшему из Беларуси в Калининградскую область. Причиной стало наличие буквы Z на одном из вагонов состава. Об этом пишет издание LRT.
«Литва не пропустила на территорию России грузовой состав, следовавший в Калининградскую область из Беларуси», — говорится в материале. Там добавили, что причиной отказа в проезде стало наличие буквы Z на одном из вагонов состава.
В Литве использование этого символа запрещено. Вагон с данной маркировкой был отсоединен от поезда на контрольно-пропускном пункте на границе Литвы и Беларуси и не допущен на территорию прибалтийской страны, заключили в материале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.