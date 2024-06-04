Представители «Талибан»* будут участвовать в ПМЭФ

Представители «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) будут участвовать в предстоящем форуме ПМЭФ. Мероприятие посетит министр труда правительства Афганистана. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Министр труда (правительства Афганистана — ред.) уже в пути», — рассказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в разговоре с РИА Новости. Ранее распространялась информация о том, что якобы талибы отказались приезжать на форум ПМЭФ.
Ранее начали проходить разговоры о том, что Россия готова наладить полноценные партнерские отношения с «Талибаном». Российский президент Владимир Путин отмечал, что дискуссии по это поводу проводятся постоянно. Участие талибов в ПМЭФ — часть партнерского сотрудничества. Форум пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года в КВЦ «Экспофорум».
*Движение «Талибан» признано ООН террористическим и находится под санкциями
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