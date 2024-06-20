20 июня 2024

США запретили использовать в стране антивирусы «Лаборатории Касперского»

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Компанию обвинили в сотрудничестве с российскими военными Фото:

С начала осени текущего года Соединенные Штаты Америки вводят запрет на использование и распространение программного обеспечения компании «Лаборатория Касперского». Об этом сообщает Министерство торговли США в официальном заявлении. Компанию обвинили в сотрудничестве с российскими военными и разведкой, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки.

«Kaspersky Cybersky security (антивирусное программное обеспечение), коммерческое оборудование и программное обеспечение создает неоправданные и неприемлемые риски для национальной безопасности США, а также для безопасности физических лиц в США», — отмечается в документе на сайте Минторга.

CNN писал о планах Вашингтона запретить некоторые продукты лаборатории. Там уточнили, что такой шаг направлен на уменьшение угрозы для критически важных объектов инфраструктуры США и может коснуться антивирусных программ.

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С начала осени текущего года Соединенные Штаты Америки вводят запрет на использование и распространение программного обеспечения компании «Лаборатория Касперского». Об этом сообщает Министерство торговли США в официальном заявлении. Компанию обвинили в сотрудничестве с российскими военными и разведкой, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки. «Kaspersky Cybersky security (антивирусное программное обеспечение), коммерческое оборудование и программное обеспечение создает неоправданные и неприемлемые риски для национальной безопасности США, а также для безопасности физических лиц в США», — отмечается в документе на сайте Минторга. CNN писал о планах Вашингтона запретить некоторые продукты лаборатории. Там уточнили, что такой шаг направлен на уменьшение угрозы для критически важных объектов инфраструктуры США и может коснуться антивирусных программ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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