США запретили использовать в стране антивирусы «Лаборатории Касперского»

21 июня 2024 в 01:43 Размер текста - 17 +

Компанию обвинили в сотрудничестве с российскими военными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала осени текущего года Соединенные Штаты Америки вводят запрет на использование и распространение программного обеспечения компании «Лаборатория Касперского». Об этом сообщает Министерство торговли США в официальном заявлении. Компанию обвинили в сотрудничестве с российскими военными и разведкой, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки. «Kaspersky Cybersky security (антивирусное программное обеспечение), коммерческое оборудование и программное обеспечение создает неоправданные и неприемлемые риски для национальной безопасности США, а также для безопасности физических лиц в США», — отмечается в документе на сайте Минторга. CNN писал о планах Вашингтона запретить некоторые продукты лаборатории. Там уточнили, что такой шаг направлен на уменьшение угрозы для критически важных объектов инфраструктуры США и может коснуться антивирусных программ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала осени текущего года Соединенные Штаты Америки вводят запрет на использование и распространение программного обеспечения компании «Лаборатория Касперского». Об этом сообщает Министерство торговли США в официальном заявлении. Компанию обвинили в сотрудничестве с российскими военными и разведкой, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки. «Kaspersky Cybersky security (антивирусное программное обеспечение), коммерческое оборудование и программное обеспечение создает неоправданные и неприемлемые риски для национальной безопасности США, а также для безопасности физических лиц в США», — отмечается в документе на сайте Минторга. CNN писал о планах Вашингтона запретить некоторые продукты лаборатории. Там уточнили, что такой шаг направлен на уменьшение угрозы для критически важных объектов инфраструктуры США и может коснуться антивирусных программ.