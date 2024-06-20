США запретили использовать в стране антивирусы «Лаборатории Касперского»

С начала осени текущего года Соединенные Штаты Америки вводят запрет на использование и распространение программного обеспечения компании «Лаборатория Касперского». Об этом сообщает Министерство торговли США в официальном заявлении. Компанию обвинили в сотрудничестве с российскими военными и разведкой, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки.
«Kaspersky Cybersky security (антивирусное программное обеспечение), коммерческое оборудование и программное обеспечение создает неоправданные и неприемлемые риски для национальной безопасности США, а также для безопасности физических лиц в США», —
CNN писал о планах Вашингтона запретить некоторые продукты лаборатории. Там уточнили, что такой шаг направлен на уменьшение угрозы для критически важных объектов инфраструктуры США и может коснуться антивирусных программ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.