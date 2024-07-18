Ученые нашли способ продлить человеческую жизнь на 20%

Duke-NUS: блокировка воспалительной молекулы IL-11 продлевает жизнь на 20%
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Объезд Александра Высокинского по Октябрьскому району. Екатеринбург, пожилая женщина, пожилая пара, пожилой мужчина, сидят на скамейке, пенсионеры
Продолжительность жизни значительно возрастает, если блокировать IL-11 в организме Фото:

Если заблокировать в организме воспаление интерлейкин-11 (IL-11), то продолжительность жизни значительно возрастает. Об этом сообщили ученые из Высшей медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре.

«Как выяснили ученые из Высшей медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре, если заблокировать воспалительную молекулу интерлейкин-11 (IL-11), продолжительность жизни лабораторных мышей значительно возрастает. А это позволяет предположить, что препараты на основе этого механизма могут оказывать антивозрастное действие и на людей», — приводит «Ридус» информацию ученых.

При большом количестве времени клетки стареют и повреждаются, заставляя иммунитет выделять такие воспаления, как IL-11. Накопление этих молекул заставляет быстрее стареть живой организм и вызывает дегенеративные заболевания, а подавление этих воспалительных процессов замедляет возраст. Что и сделала команда ученых в эксперименте с мышами.

Грызунам начали вводить препарат, который блокирует IL-11. Блокирование интерлейкина-11 продлило жизнь мышей более чем на 20%, и у них была понижена вероятность развития рака.

Ранее URA.RU сообщало о повседневных привычках, которые сокращают жизнь. Среди них — полный отказ от сахара, недосыпание и избавление жира в рационе.

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Если заблокировать в организме воспаление интерлейкин-11 (IL-11), то продолжительность жизни значительно возрастает. Об этом сообщили ученые из Высшей медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре. «Как выяснили ученые из Высшей медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре, если заблокировать воспалительную молекулу интерлейкин-11 (IL-11), продолжительность жизни лабораторных мышей значительно возрастает. А это позволяет предположить, что препараты на основе этого механизма могут оказывать антивозрастное действие и на людей», — приводит «Ридус» информацию ученых. При большом количестве времени клетки стареют и повреждаются, заставляя иммунитет выделять такие воспаления, как IL-11. Накопление этих молекул заставляет быстрее стареть живой организм и вызывает дегенеративные заболевания, а подавление этих воспалительных процессов замедляет возраст. Что и сделала команда ученых в эксперименте с мышами. Грызунам начали вводить препарат, который блокирует IL-11. Блокирование интерлейкина-11 продлило жизнь мышей более чем на 20%, и у них была понижена вероятность развития рака. Ранее URA.RU сообщало о повседневных привычках, которые сокращают жизнь. Среди них — полный отказ от сахара, недосыпание и избавление жира в рационе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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