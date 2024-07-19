У Сингапура столкнулись и взорвались два нефтяных танкера

Bloomberg: два нефтяных судна загорелись недалеко от Сингапура

19 июля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Из-за столкновения двух нефтяных судна пострадавших нет, передает Bloomberg. Фото: U.S. Coast Guard Atlantic Area / Ricardo Castrodad Возле небольшого сингапурского острова Педра-Бранка произошел пожар в результате столкновения двух нефтяных танкеров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Морское и портовое управление Сингапура. Отмечается, что авария случилась на одном из самых загруженных водных путей в мире, который соединяет Ближний Восток с Европой. «Hafnia Nile, танкер для перевозки нефтепродуктов под флагом Сингапура, и Ceres I, танкер для перевозки сырой нефти под флагом Сан-Томе, находились [во время столкновения] в 55 километрах к северо-востоку от крошечного острова Педра-Бранка, у восточного входа в Сингапурский пролив. Оба судна потерпели крушение рано утром в пятницу, все 22 члена экипажа были спасены», — говорится в заявлении датской судоходной компании Hafnia, передает агентство . Стало известно, что власти Сингапура запросили помощь у проходящих мимо судов. На помощь пришли военный корабль, который находился поблизости, а также военный вертолет. Все 40 членов экипажа судна Ceres I найдены, некоторые из них оказывали помощь в ликвидации огня, говорится в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле небольшого сингапурского острова Педра-Бранка произошел пожар в результате столкновения двух нефтяных танкеров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Морское и портовое управление Сингапура. Отмечается, что авария случилась на одном из самых загруженных водных путей в мире, который соединяет Ближний Восток с Европой. «Hafnia Nile, танкер для перевозки нефтепродуктов под флагом Сингапура, и Ceres I, танкер для перевозки сырой нефти под флагом Сан-Томе, находились [во время столкновения] в 55 километрах к северо-востоку от крошечного острова Педра-Бранка, у восточного входа в Сингапурский пролив. Оба судна потерпели крушение рано утром в пятницу, все 22 члена экипажа были спасены», — говорится в заявлении датской судоходной компании Hafnia, передает агентство. Стало известно, что власти Сингапура запросили помощь у проходящих мимо судов. На помощь пришли военный корабль, который находился поблизости, а также военный вертолет. Все 40 членов экипажа судна Ceres I найдены, некоторые из них оказывали помощь в ликвидации огня, говорится в сообщении.