У Сингапура столкнулись и взорвались два нефтяных танкера

Bloomberg: два нефтяных судна загорелись недалеко от Сингапура
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Взрыв. stock, дым, корабль, судно, взрыв,  stock
Из-за столкновения двух нефтяных судна пострадавших нет, передает Bloomberg. Фото:

Возле небольшого сингапурского острова Педра-Бранка произошел пожар в результате столкновения двух нефтяных танкеров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Морское и портовое управление Сингапура. Отмечается, что авария случилась на одном из самых загруженных водных путей в мире, который соединяет Ближний Восток с Европой.

«Hafnia Nile, танкер для перевозки нефтепродуктов под флагом Сингапура, и Ceres I, танкер для перевозки сырой нефти под флагом Сан-Томе, находились [во время столкновения] в 55 километрах к северо-востоку от крошечного острова Педра-Бранка, у восточного входа в Сингапурский пролив. Оба судна потерпели крушение рано утром в пятницу, все 22 члена экипажа были спасены», — говорится в заявлении датской судоходной компании Hafnia, передает агентство.

Стало известно, что власти Сингапура запросили помощь у проходящих мимо судов. На помощь пришли военный корабль, который находился поблизости, а также военный вертолет. Все 40 членов экипажа судна Ceres I найдены, некоторые из них оказывали помощь в ликвидации огня, говорится в сообщении.

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Возле небольшого сингапурского острова Педра-Бранка произошел пожар в результате столкновения двух нефтяных танкеров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Морское и портовое управление Сингапура. Отмечается, что авария случилась на одном из самых загруженных водных путей в мире, который соединяет Ближний Восток с Европой. «Hafnia Nile, танкер для перевозки нефтепродуктов под флагом Сингапура, и Ceres I, танкер для перевозки сырой нефти под флагом Сан-Томе, находились [во время столкновения] в 55 километрах к северо-востоку от крошечного острова Педра-Бранка, у восточного входа в Сингапурский пролив. Оба судна потерпели крушение рано утром в пятницу, все 22 члена экипажа были спасены», — говорится в заявлении датской судоходной компании Hafnia, передает агентство. Стало известно, что власти Сингапура запросили помощь у проходящих мимо судов. На помощь пришли военный корабль, который находился поблизости, а также военный вертолет. Все 40 членов экипажа судна Ceres I найдены, некоторые из них оказывали помощь в ликвидации огня, говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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