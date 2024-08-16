Вооруженные силы Украины берегут западное оружие и не задействуют его в Курске для нового удара на других российских территориях. Такое предположение высказал военный корреспондент Александр Коц.
«Мы пока не видели здесь ни Леопардов (а их еще десятки), ни Абрамсов, которые у противника все еще есть. Мы тут толком не видим авиацию, а F16 уже на Украине. А значит их берегут для чего-то другого», — написал Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что вариантов для удара у ВСУ не много.
По мнению военкора, украинские силы могут атаковать Энергодар, чтобы захватить ЗАЭС. Кроме того, можно ожидать ударов в Крыму, в Херсонской области и Запорожской.
Украина вторглась 6 августа на территорию Курской области. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера. 16 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области полностью подконтрольна российским военным, передает «Национальная служба новостей».
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