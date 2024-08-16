Военкор Коц: ВСУ берегут танки Abrams, Leopard и F-16 для новых атак по России

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ВСУ берегут Leopard 2 для атак по другим территориям России, считает военкор
ВСУ берегут Leopard 2 для атак по другим территориям России, считает военкор Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины берегут западное оружие и не задействуют его в Курске для нового удара на других российских территориях. Такое предположение высказал военный корреспондент Александр Коц. 

«Мы пока не видели здесь ни Леопардов (а их еще десятки), ни Абрамсов, которые у противника все еще есть. Мы тут толком не видим авиацию, а F16 уже на Украине. А значит их берегут для чего-то другого», — написал Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что вариантов для удара у ВСУ не много. 

По мнению военкора, украинские силы могут атаковать Энергодар, чтобы захватить ЗАЭС. Кроме того, можно ожидать ударов в Крыму, в Херсонской области и Запорожской. 

Украина вторглась 6 августа на территорию Курской области. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера. 16 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области полностью подконтрольна российским военным, передает «Национальная служба новостей». 

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Вооруженные силы Украины берегут западное оружие и не задействуют его в Курске для нового удара на других российских территориях. Такое предположение высказал военный корреспондент Александр Коц.  «Мы пока не видели здесь ни Леопардов (а их еще десятки), ни Абрамсов, которые у противника все еще есть. Мы тут толком не видим авиацию, а F16 уже на Украине. А значит их берегут для чего-то другого», — написал Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что вариантов для удара у ВСУ не много.  По мнению военкора, украинские силы могут атаковать Энергодар, чтобы захватить ЗАЭС. Кроме того, можно ожидать ударов в Крыму, в Херсонской области и Запорожской.  Украина вторглась 6 августа на территорию Курской области. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера. 16 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области полностью подконтрольна российским военным, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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