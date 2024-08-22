Под Волгоградом горит объект Минобороны: что известно об атаке ВСУ на регион

В ночь на 22 августа украинские ДРГ нанесли удар дронами по аэродрому в Мариновке в Волгоградской области. Над территорией было сбито 13 БПЛА. В результате вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ. Что известно об атаке ВСУ на регион — в материале URA.RU.
Детали инцидента
ВСУ нанесли удар беспилотниками по городу Калач-на-Дону (Волгоградская область). Жители города сообщили о звуках взрывов и работе систем ПВО. По данным telegram-канала Shot, взрывы начались около 03:30 по местному времени. Было от шести до 10 мощных хлопков.
Пожар на аэродроме в Мариновке
Местные жители сообщили о пожаре на аэродроме в Мариновке. Они добавили, что, помимо аэропорта, также горит поле рядом с ним, передает telegram-канал «Волгоград». Губернатор области Андрей Бочаров заявил, что возгорание произошло на территории объекта Минобороны. Сейчас пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара, жертв не обнаружено. Также telegram-каналы региона опубликовали видео, снятое местными жителями, на котором видно красное зарево и огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия.
Задержка рейсов в Волгограде
В результате атаки БПЛА в Волгограде до 7,5 часа задержали семь авиарейсов. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло в аэропорту. Также задержаны на три часа рейсы из Москвы в Волгоград. По одной из версий, это связано с закрытием воздушного пространства над Волгоградской областью, передает Telegram-канал «Волгоград».
Было сбито 13 БПЛА над Волгоградской областью
По данным Минобороны РФ, за сутки системой ПВО было сбито 13 беспилотников над Волгоградской областью. Также в Ростовской области было уничтожено семь БПЛА, над Белгородской — четыре, в Воронежской — два и над территорией Курской и Брянской областей ликвидировали по одному дрону.
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