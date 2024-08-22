Под Волгоградом горит объект Минобороны: что известно об атаке ВСУ на регион

Губернатор Бочаров: в Волгоградской области загорелся объект Минобороны

22 августа 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

В результате атаки украинских БПЛА по аэродрому в Мариновке произошел пожар, сообщил глава региона Бочаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 22 августа украинские ДРГ нанесли удар дронами по аэродрому в Мариновке в Волгоградской области. Над территорией было сбито 13 БПЛА. В результате вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ. Что известно об атаке ВСУ на регион — в материале URA.RU. Детали инцидента ВСУ нанесли удар беспилотниками по городу Калач-на-Дону (Волгоградская область). Жители города сообщили о звуках взрывов и работе систем ПВО. По данным telegram-канала Shot, взрывы начались около 03:30 по местному времени. Было от шести до 10 мощных хлопков. Пожар на аэродроме в Мариновке Местные жители сообщили о пожаре на аэродроме в Мариновке. Они добавили, что, помимо аэропорта, также горит поле рядом с ним, передает telegram-канал «Волгоград». Губернатор области Андрей Бочаров заявил, что возгорание произошло на территории объекта Минобороны. Сейчас пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара, жертв не обнаружено. Также telegram-каналы региона опубликовали видео, снятое местными жителями, на котором видно красное зарево и огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия. Задержка рейсов в Волгограде В результате атаки БПЛА в Волгограде до 7,5 часа задержали семь авиарейсов. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло в аэропорту. Также задержаны на три часа рейсы из Москвы в Волгоград. По одной из версий, это связано с закрытием воздушного пространства над Волгоградской областью, передает Telegram-канал «Волгоград». Было сбито 13 БПЛА над Волгоградской областью По данным Минобороны РФ, за сутки системой ПВО было сбито 13 беспилотников над Волгоградской областью. Также в Ростовской области было уничтожено семь БПЛА, над Белгородской — четыре, в Воронежской — два и над территорией Курской и Брянской областей ликвидировали по одному дрону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 22 августа украинские ДРГ нанесли удар дронами по аэродрому в Мариновке в Волгоградской области. Над территорией было сбито 13 БПЛА. В результате вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ. Что известно об атаке ВСУ на регион — в материале URA.RU. ВСУ нанесли удар беспилотниками по городу Калач-на-Дону (Волгоградская область). Жители города сообщили о звуках взрывов и работе систем ПВО. По данным telegram-канала Shot, взрывы начались около 03:30 по местному времени. Было от шести до 10 мощных хлопков. Местные жители сообщили о пожаре на аэродроме в Мариновке. Они добавили, что, помимо аэропорта, также горит поле рядом с ним, передает telegram-канал «Волгоград». Губернатор области Андрей Бочаров заявил, что возгорание произошло на территории объекта Минобороны. Сейчас пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара, жертв не обнаружено. Также telegram-каналы региона опубликовали видео, снятое местными жителями, на котором видно красное зарево и огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия. В результате атаки БПЛА в Волгограде до 7,5 часа задержали семь авиарейсов. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло в аэропорту. Также задержаны на три часа рейсы из Москвы в Волгоград. По одной из версий, это связано с закрытием воздушного пространства над Волгоградской областью, передает Telegram-канал «Волгоград». По данным Минобороны РФ, за сутки системой ПВО было сбито 13 беспилотников над Волгоградской областью. Также в Ростовской области было уничтожено семь БПЛА, над Белгородской — четыре, в Воронежской — два и над территорией Курской и Брянской областей ликвидировали по одному дрону.