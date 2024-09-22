Осеннее равноденствие — самый магический день в году: что нельзя делать в этот праздник

В день осеннего равноденствия нельзя заниматься тяжелым физическим трудом

22 сентября 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

В 2024 году осеннее равноденствие начнется 22 сентября в 15:43 по московскому времени Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Равноденствие — это момент, когда продолжительность дня и ночи практически равны друг другу. В этом году это произойдет 22 сентября. В этот период не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и ссориться. Более подробно о том, что можно и нельзя делать в этот праздник Солнца — в материале URA.RU. Когда начнется осеннее равноденствие В 2024 году осеннее равноденствие начнется 22 сентября в 15:43 по московскому времени. В это время Солнце, двигаясь по эклиптике (большой круг небесной сферы), пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. После чего день станет равен ночи, и время светового дня начнет сокращаться. Что нельзя делать в этот день В день осеннего равноденствия стоит избегать негативных мыслей. Ведь они способны нарушить внутренний баланс. Также не рекомендуется вступать в конфликты и ссориться с близкими людьми. В том числе, не стоит заниматься тяжелыми физическими нагрузками, лучше отдать предпочтение полноценному отдыху. Также в этот день не нужно подавлять эмоции, наоборот, это время стоит посвятить глубоким размышлениям. Кроме того, не рекомендуется обращаться к прошлому, чтобы не привнести негативные последствия в свою жизнь. Что нужно делать В день осеннего равноденствия начать утро следует с восхода солнца, приветствуя новый этап в жизни: можно выйти на улицу или открыть окно, отпустив ненужные привычки и трудности с благодарностью. Также важно поблагодарить землю, природу за щедрый урожай, выразить признательность родным и окружающим. Полезно провести ритуалы очищения, такие как уборка или принятие душа, а также записать на бумаге и сжечь все, что мешает и отнимает энергию. В этот праздник также можно приготовить угощения, например пироги: капустный символизирует финансовое благополучие, мясной — успех в карьере, ягодный — семейное счастье. Не стоит также забывать про рябину, ведь ее красные ягоды привлекают достаток. Народные приметы и ритуалы Народные приметы в день осеннего равноденствия: погода в день равноденствия определяет климат осени;

теплый и сухой сентябрь предвещает благоприятную осень и поздний приход зимы;

обильный урожай рябины означает дождливую осень и холодную зиму;

если в день равноденствия птицы улетают на юг, зима будет суровой;

пожелтевшие листья на березах и рябинах предсказывают холодную зиму и ночные заморозки;

если пришла гроза в этот день, то остаток осени будет теплый и солнечный. Также стоит не забывать о ритуалах, которые помогут принести успех и благополучие в ваш дом. Например, в этот день стоит делиться своими угощениями с соседями или друзьями. Кроме того, тем, кто хочет привлечь богатство, следует пересчитать все деньги или перебрать украшения из драгоценных металлов. Этот ритуал нужно повторить три раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Равноденствие — это момент, когда продолжительность дня и ночи практически равны друг другу. В этом году это произойдет 22 сентября. В этот период не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и ссориться. Более подробно о том, что можно и нельзя делать в этот праздник Солнца — в материале URA.RU. В 2024 году осеннее равноденствие начнется 22 сентября в 15:43 по московскому времени. В это время Солнце, двигаясь по эклиптике (большой круг небесной сферы), пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. После чего день станет равен ночи, и время светового дня начнет сокращаться. В день осеннего равноденствия стоит избегать негативных мыслей. Ведь они способны нарушить внутренний баланс. Также не рекомендуется вступать в конфликты и ссориться с близкими людьми. В том числе, не стоит заниматься тяжелыми физическими нагрузками, лучше отдать предпочтение полноценному отдыху. Также в этот день не нужно подавлять эмоции, наоборот, это время стоит посвятить глубоким размышлениям. Кроме того, не рекомендуется обращаться к прошлому, чтобы не привнести негативные последствия в свою жизнь. В день осеннего равноденствия начать утро следует с восхода солнца, приветствуя новый этап в жизни: можно выйти на улицу или открыть окно, отпустив ненужные привычки и трудности с благодарностью. Также важно поблагодарить землю, природу за щедрый урожай, выразить признательность родным и окружающим. Полезно провести ритуалы очищения, такие как уборка или принятие душа, а также записать на бумаге и сжечь все, что мешает и отнимает энергию. В этот праздник также можно приготовить угощения, например пироги: капустный символизирует финансовое благополучие, мясной — успех в карьере, ягодный — семейное счастье. Не стоит также забывать про рябину, ведь ее красные ягоды привлекают достаток. Народные приметы в день осеннего равноденствия: Также стоит не забывать о ритуалах, которые помогут принести успех и благополучие в ваш дом. Например, в этот день стоит делиться своими угощениями с соседями или друзьями. Кроме того, тем, кто хочет привлечь богатство, следует пересчитать все деньги или перебрать украшения из драгоценных металлов. Этот ритуал нужно повторить три раза.