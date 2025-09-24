Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск выросло до 16 человек

Днем ВСУ атаковали Новороссийск
Днем ВСУ атаковали Новороссийск
В результате атак беспилотников в Новороссийске и Туапсе пострадали 16 человек, двое из которых погибли. Об этом сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«В результате атак БПЛА в Новороссийске и Туапсе по оперативным данным пострадали 16 человек. В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте», — написала Минькова в своем telegram-канале.

В медицинское учреждение Новороссийска были доставлены девять пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии и транспортируются в Краевую клиническую больницу №1. Троим пациентам была оказана необходимая медицинская помощь в амбулаторных условиях.

В Туапсинскую районную больницу госпитализированы еще два человека, состояние которых оценивается как средней степени тяжести; среди них — один несовершеннолетний. Всем пострадавшим предоставляется требуемая медицинская помощь, медицинские организации функционируют в обычном режиме. Ситуация находится под контролем министерства здравоохранения Краснодарского края.

В течение дня 24 сентября центральные районы Новороссийска подверглись удару беспилотников, запущенных киевскими властями. В результате атаки повреждены жилые здания и автомобили. Кроме того, повреждения получил офис «КТК-Р». Подробнее об атаке ВСУ на Новороссийск — в материале URA.RU.

