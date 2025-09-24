Захарова: Россия ничего не просила у ICAO

Россия не просит Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) снять с нее санкции, а требует прекратить нарушения международного права отдельными государствами, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства в ответ на сообщения о том, что Москва якобы обратилась к ICAO с просьбой ослабить санкции, связанные с поставками запчастей и разрешением полетов для российских авиакомпаний.
«Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ИКАО заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права, в том числе устав ООН и Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция)», — заявила официальный представитель МИД РФ, слова приводит РИА Новости.
Reuters ранее сообщало, что российская сторона направила в ICAO документы, в которых отмечается, что действия 37 государств, связанные с закрытием воздушного пространства для российских авиакомпаний, а также приостановкой сертификатов летной годности и запретами на обслуживание и страхование воздушных судов, затрудняют выполнение международных обязательств по обеспечению безопасности гражданской авиации. В материалах якобы подчеркивается, что подобные меры противоречат международным правилам и создают препятствия для поддержания должного уровня безопасности полетов.
