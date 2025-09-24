Эрдоган объявил о намерении продвигать стамбульский процесс по Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен продвигать стамбульский процесс по Украине. Об этом турецкий лидер заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает канцелярия турецкого лидера.
«Эрдоган заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что турецкая сторона намерена продвигать переговоры по Украине в Стамбуле с ориентацией на результат», — сообщает турецкая канцелярия. Эрдоган встретился с Макроном в Турецком доме в Нью-Йорке, где он находится в связи с 80-й сессией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Главы государств обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы. По словам Эрдогана, диалог с Францией важен для Турции, в том числе для развития сотрудничества в сфере торговли, энергетики и оборонной промышленности.
Президент Турции также выразил намерение углубить сотрудничество с Европейским союзом. Эрдоган также заявил, что Анкара прилагает все усилия для установления справедливого и устойчивого мира между Россией и Украиной. С начала конфликта на Украине Турция неоднократно выступала посредником, предоставляя площадку в Стамбуле для переговоров между странами.
