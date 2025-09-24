Зеленский на Генассамблее ООН начал критиковать талибов

Зеленский выступил в ООН
Зеленский выступил в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября выступил с критикой движения «Талибан» во время своего доклада на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщили журналисты, присутствовавшие на мероприятии, а также пресс-служба ООН. Зеленский обвинил талибов в том, что их приход к власти отбросил Афганистан «обратно в Средневековье», и призвал мировое сообщество не забывать о защите прав человека в странах, где эти права находятся под угрозой.

«Но „Талибан“ в Афганистане втянул всю страну обратно в Средневековье», — заявил Зеленский с трибуны Генассамблеи. Он подчеркнул, что международное сообщество должно оставаться солидарным по вопросу защиты базовых свобод.

По данным корреспондентов, в своей речи Зеленский не затронул ситуацию с соблюдением прав человека на территории Украины. Ранее украинские власти неоднократно подвергались критике за ограничение использования русского языка и преследование Украинской православной церкви. Новый уполномоченный по защите государственного языка Украины призвала исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых Европейской хартией. Сам Зеленский ранее заявил, что Украина останется страной с одним государственным языком — украинским.

