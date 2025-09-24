Встреча Лаврова и Рубио в США завершилась

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава МИД РФ провел встречу в США
Глава МИД РФ провел встречу в США Фото:

В Нью-Йорке завершились переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио. Встреча проходила в закрытом режиме и длилась около часа. Предыдущий раз Лавров и Рубио проводили двусторонние переговоры в июле текущего года на полях мероприятий, организованных в рамках АСЕАН в Малайзии.

«Переговоры прошли за закрытыми дверями. Они продолжались один час», — передает корреспондент РИА Новости. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нью-Йорке завершились переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио. Встреча проходила в закрытом режиме и длилась около часа. Предыдущий раз Лавров и Рубио проводили двусторонние переговоры в июле текущего года на полях мероприятий, организованных в рамках АСЕАН в Малайзии. «Переговоры прошли за закрытыми дверями. Они продолжались один час», — передает корреспондент РИА Новости. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...