Встреча Лаврова и Рубио в США завершилась

Глава МИД РФ провел встречу в США
В Нью-Йорке завершились переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио. Встреча проходила в закрытом режиме и длилась около часа. Предыдущий раз Лавров и Рубио проводили двусторонние переговоры в июле текущего года на полях мероприятий, организованных в рамках АСЕАН в Малайзии.
«Переговоры прошли за закрытыми дверями. Они продолжались один час», — передает корреспондент РИА Новости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!