Магнитная буря 22 октября 2024: какой силы удар ожидать и как защититься

В ночь с 21 на 22 октября Землю накроет магнитная буря. Геомагнитное возмущение продлится всего несколько часов. После этого геомагнитная обстановка стабилизируется. О том, когда начнется магнитная буря и какой мощности достигнет, — в материале URA.RU.
Какой силы будет магнитная буря 22 октября
По данным Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, магнитной буре 22 октября присвоен класс G1, что означает, что она будет слабой. Небесное волнение ожидается с 3:00 до 6:00. Об этом сообщают данные на сайте Лабораторий солнечной астрономии.
Следующие магнитные бури ожидаются 11, 12 и 15 ноября. По прогнозу, их интенсивность будет невысокой, ниже уровня G1.
Как защититься от магнитной бури
Большинство врачей считает, что никаких специальных мер не требуется. Влияние магнитных бурь на человеческий организм до сих пор научно не доказано. Поэтому медики и ученые не видят необходимости в особой подготовке к геомагнитным возмущениям. Они полагают, что проблема раздута и не имеет под собой веских оснований. Однако ряд рекомендаций все же стоит выполнять.
- Следите за прогнозами: будьте в курсе предстоящих магнитных бурь, чтобы заранее подготовиться.
- Снизьте физическую активность: избегайте интенсивных тренировок и тяжелой физической работы.
- Обеспечьте себе полноценный отдых: старайтесь высыпаться (не менее 7-8 часов) и делать перерывы в течение дня.
- Правильно питайтесь: откажитесь от жирной, жареной и тяжелой пищи. Употребляйте больше свежих овощей, фруктов и зелени. Пейте достаточное количество воды.
- Избегайте стресса: практикуйте релаксационные техники, такие как медитация, йога или глубокое дыхание.
- Ограничьте употребление кофе и алкоголя: эти вещества могут усугубить симптомы метеозависимости.
- Проводите больше времени на свежем воздухе: гуляйте в парке или лесу, но избегайте прямых солнечных лучей.
- Принимайте контрастный душ: это поможет улучшить кровообращение и тонус сосудов.
Ранее NASA, NOAA и Группа по прогнозированию солнечного цикла сообщали о достижении Солнцем пика активности в текущем цикле. Эксперты не прогнозируют снижения активности в ближайшие 12 месяцев. Более того, в 2025 году количество магнитных бурь может увеличиться.
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