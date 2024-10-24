Экономист рассказал, кого затронет повышение пенсий в ноябре

С 1 ноября 2024 года пенсии вырастут для нескольких категорий пенсионеров. Это затронет людей старше 80 лет, членов летных экипажей и работников угольной промышленности. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Пенсия вырастет у тех, кому исполнилось 80 лет в октябре 2024 года. У них размер пенсии увеличится сразу на 8134,88 рубля за счет удвоения выплачиваемой фиксированной выплаты», — рассказал Игорь Балынин в разговоре с «Российской газетой». Он также отметил, что для проживающих в районах Крайнего Севера или приравненных к ним регионах индексация будет выше. Однако эксперт подчеркнул, что увеличение фиксированной выплаты не коснется пенсионеров, получающих социальные пенсии или страховую пенсию по инвалидности, за исключением инвалидов первой группы.
С начала ноября текущего года вступят в силу новые размеры дополнительных выплат к пенсиям для членов летных экипажей гражданской авиации. Право на получение данных доплат имеют пенсионеры, которые могут подтвердить необходимый стаж работы в данной сфере. Для мужчин минимальный стаж составляет 25 лет, тогда как для женщин он установлен в размере 20 лет. При уходе на пенсию по состоянию здоровья сокращается необходимый стаж для получения надбавки: для мужчин он составляет 20 лет, для женщин — 15 лет.
Третьим важным пунктом, на который обратил внимание Балынин, является то, что в следующем месяце произойдет увеличение размеров дополнительных выплат сотрудникам предприятий угольной промышленности. Они будут определяться для каждого работника индивидуально.
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