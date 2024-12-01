Песков: Меркель была настроена на обман Путина в Минских договоренностях

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Песков заявил, что Меркель была негативно настроена в отношении РФ во время Минских договоренностей
Песков заявил, что Меркель была негативно настроена в отношении РФ во время Минских договоренностей Фото:

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была настроена на обман российской стороны в ходе Минских договоренностей. Этот настрой проявляется в ее мемуарах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По всей видимости, вот это была предтеча тех самых решений обманывать российскую сторону с Минскими договоренностями и так далее. Наверное, это внутренний настрой, который вот сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары», — заявил Песков во время разговора с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в  telegram-канале корреспондента.

По словам Пескова, в мемуарах Ангелы Меркель содержится заявление о том, что Владимир Путин в ходе одной из их встреч преднамеренно использовал своего лабрадора по имени Кони для того, чтобы испугать ее, демонстрируя таким образом свою власть. Пресс-секретарь подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Меркель была менее заинтересована в открытом диалоге, в отличие от Путина.

Ранее Владимир Путин выразил свои искренние извинения Ангеле Меркель за инцидент, произошедший во время переговоров в Сочи в 2007 году. В тот момент его собака Кони значительно испугала Меркель. Этот случай она описала в своих мемуарах, где указала на президента РФ как на лицо, ответственное за происшествие.

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была настроена на обман российской стороны в ходе Минских договоренностей. Этот настрой проявляется в ее мемуарах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По всей видимости, вот это была предтеча тех самых решений обманывать российскую сторону с Минскими договоренностями и так далее. Наверное, это внутренний настрой, который вот сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары», — заявил Песков во время разговора с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в  telegram-канале корреспондента. По словам Пескова, в мемуарах Ангелы Меркель содержится заявление о том, что Владимир Путин в ходе одной из их встреч преднамеренно использовал своего лабрадора по имени Кони для того, чтобы испугать ее, демонстрируя таким образом свою власть. Пресс-секретарь подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Меркель была менее заинтересована в открытом диалоге, в отличие от Путина. Ранее Владимир Путин выразил свои искренние извинения Ангеле Меркель за инцидент, произошедший во время переговоров в Сочи в 2007 году. В тот момент его собака Кони значительно испугала Меркель. Этот случай она описала в своих мемуарах, где указала на президента РФ как на лицо, ответственное за происшествие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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