В Раде заявили, что министр обороны Украины готовится к бегству из страны

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил министра обороны страны Рустема Умерова в том, что тот готовится покинуть Украину. Также депутат заявил, что украинский глава военного ведомства украл на своем посту около 1,5 миллиарда долларов.
«Министр обороны Умеров готовится к бегству [с Украины], а его лучше осуществить с деньгами, чем без них. Кстати, только в 24-м [украсть] удалось на вполне „потужные“ 1,5 млрд долларов», — написал Александр Дубинский в своем telegram-канале.
В начале ноября в украинском министерстве проходили очередные перестановки. Тогда был уволен со своего поста заместитель главы ведомства Александр Сергей. Ранее в коррупции также обвиняли предшественника Умерова — Алексея Резника.
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