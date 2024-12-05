В Раде заявили, что министр обороны Украины готовится к бегству из страны

Депутат Рады Дубинский: Умеров хочет покинуть Украину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Раде заявили, что Рустем Умеров готовится покинуть Украину
В Раде заявили, что Рустем Умеров готовится покинуть Украину Фото:

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил министра обороны страны Рустема Умерова в том, что тот готовится покинуть Украину. Также депутат заявил, что украинский глава военного ведомства украл на своем посту около 1,5 миллиарда долларов. 

«Министр обороны Умеров готовится к бегству [с Украины], а его лучше осуществить с деньгами, чем без них. Кстати, только в 24-м [украсть] удалось на вполне „потужные“ 1,5 млрд долларов», — написал Александр Дубинский в своем telegram-канале.

В начале ноября в украинском министерстве проходили очередные перестановки. Тогда был уволен со своего поста заместитель главы ведомства Александр Сергей. Ранее в коррупции также обвиняли предшественника Умерова — Алексея Резника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил министра обороны страны Рустема Умерова в том, что тот готовится покинуть Украину. Также депутат заявил, что украинский глава военного ведомства украл на своем посту около 1,5 миллиарда долларов.  «Министр обороны Умеров готовится к бегству [с Украины], а его лучше осуществить с деньгами, чем без них. Кстати, только в 24-м [украсть] удалось на вполне „потужные“ 1,5 млрд долларов», — написал Александр Дубинский в своем telegram-канале. В начале ноября в украинском министерстве проходили очередные перестановки. Тогда был уволен со своего поста заместитель главы ведомства Александр Сергей. Ранее в коррупции также обвиняли предшественника Умерова — Алексея Резника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...