Путин повысил в должности командира «АХМАТА» Апты Алаудинова

Кадыров рассказал, что Путин повысил в должности командира «АХМАТА» Алаудинова
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XXI съезд партии Единая Россия (необр). Москва, апти алаудинов
Апты Алаудинов назначен на должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Фото:

Президент России Владимир Путин назначил командира спецназа «АХМАТ» Апты Алаудинова на должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Указом президента РФ генерал-майор командир спецназа „АХМАТ“ Апты Алаудинов, назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее он занимал должность заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ.

Рамзан Кадыров отметил, что это важное решение подчеркивает выдающиеся способности, личное мужество и преданность делу Апты Алаудинова. Глава Чечни выразил уверенность в том, что Апты Алаудинов продолжит успешно выполнять свои обязанности на новой должности.

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Президент России Владимир Путин назначил командира спецназа «АХМАТ» Апты Алаудинова на должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Указом президента РФ генерал-майор командир спецназа „АХМАТ“ Апты Алаудинов, назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее он занимал должность заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ. Рамзан Кадыров отметил, что это важное решение подчеркивает выдающиеся способности, личное мужество и преданность делу Апты Алаудинова. Глава Чечни выразил уверенность в том, что Апты Алаудинов продолжит успешно выполнять свои обязанности на новой должности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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