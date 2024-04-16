Путин повысил в должности командира «АХМАТА» Апты Алаудинова

Кадыров рассказал, что Путин повысил в должности командира «АХМАТА» Алаудинова

16 апреля 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Апты Алаудинов назначен на должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил командира спецназа «АХМАТ» Апты Алаудинова на должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Указом президента РФ генерал-майор командир спецназа „АХМАТ“ Апты Алаудинов, назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее он занимал должность заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ. Рамзан Кадыров отметил, что это важное решение подчеркивает выдающиеся способности, личное мужество и преданность делу Апты Алаудинова. Глава Чечни выразил уверенность в том, что Апты Алаудинов продолжит успешно выполнять свои обязанности на новой должности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назначил командира спецназа «АХМАТ» Апты Алаудинова на должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Указом президента РФ генерал-майор командир спецназа „АХМАТ“ Апты Алаудинов, назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее он занимал должность заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ. Рамзан Кадыров отметил, что это важное решение подчеркивает выдающиеся способности, личное мужество и преданность делу Апты Алаудинова. Глава Чечни выразил уверенность в том, что Апты Алаудинов продолжит успешно выполнять свои обязанности на новой должности.