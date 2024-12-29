В ходе сражений в Курской области украинский летчик сдался в плен российским бойцам, отказавшись стать «пушечным мячом» ВСУ. Им оказался 47-летний Владимир Попович, служивший в 456-й бригаде транспортной авиации на авиабазе Гавриловка, расположенной неподалеку от Винницы. Об этом сообщают военные Северной группировки войск в своем telegram-канале «Северный ветер».
«После атаки Украины на Курскую область жизнь летчика изменилась радикально. Попович, который всю жизнь посвятил службе в армии, внезапно был переведен из ВВС в 129-ю бригаду территориальной обороны с очень коротким сроком на подготовку. После этого его отправили на охрану границы в Сумскую область, но летчик принял решение бежать и сдался в плен, чтобы не стать „пушечным мясом“», — пишет издание
Бойцы группировки войск «Север», с которой связаны авторы канала, отмечают, что в ВСУ уже не считают нужными специалистов вроде инженеров, летчиков и других военных профессионалов, таких как служащие подразделений ПВО, РЭБ и военные химики. Они утверждают, что этих специалистов кидают на верную гибель в попытке остановить продвижение российских сил в Курской области.
Ранее стало известно, что Запад обеспокоен, что ставка Киева на Курск ослабила всю линию фронта. Летом стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной. Британский эксперт Александр Меркурис обозначил ситуацию в регионе для ВСУ как катастрофическую, отмечая, что украинская армия может оказаться в окружении в районе Суджи.
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