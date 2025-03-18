Скандальный игрок российского клуба принял ислам

Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, известный своими скандальными историями, принял ислам после завершения контракта с клубом, который не стал его продлевать из-за проблем с законом. Об этом рассказали источники из его окружения.
«Экс-полузащитник „Спартака“ Квинси Промес принял ислам», — пишет telegram-канал Mash. Решение об изменении вероисповедания футболист принял после того, как оказался в сложной жизненной ситуации.
По словам близких к нему людей, Квинси посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй и захотел все изменить. Они добавили, что он официально принял ислам, прочитав шахаду в мечети при свидетелях.
В марте прошлого года по запросу нидерландской прокуратуры его арестовали в ОАЭ. В Нидерландах его приговорили к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за попытку убийства.
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