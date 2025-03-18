Скандальный игрок российского клуба принял ислам

Mash: экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес принял ислам
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Квинси решил принять другую религию после ареста в ОАЭ в марте прошлого года
Квинси решил принять другую религию после ареста в ОАЭ в марте прошлого года Фото:

Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, известный своими скандальными историями, принял ислам после завершения контракта с клубом, который не стал его продлевать из-за проблем с законом. Об этом рассказали источники из его окружения.

«Экс-полузащитник „Спартака“ Квинси Промес принял ислам», — пишет telegram-канал Mash. Решение об изменении вероисповедания футболист принял после того, как оказался в сложной жизненной ситуации.

По словам близких к нему людей, Квинси посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй и захотел все изменить. Они добавили, что он официально принял ислам, прочитав шахаду в мечети при свидетелях.

В марте прошлого года по запросу нидерландской прокуратуры его арестовали в ОАЭ. В Нидерландах его приговорили к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за попытку убийства.

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, известный своими скандальными историями, принял ислам после завершения контракта с клубом, который не стал его продлевать из-за проблем с законом. Об этом рассказали источники из его окружения. «Экс-полузащитник „Спартака“ Квинси Промес принял ислам», — пишет telegram-канал Mash. Решение об изменении вероисповедания футболист принял после того, как оказался в сложной жизненной ситуации. По словам близких к нему людей, Квинси посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй и захотел все изменить. Они добавили, что он официально принял ислам, прочитав шахаду в мечети при свидетелях. В марте прошлого года по запросу нидерландской прокуратуры его арестовали в ОАЭ. В Нидерландах его приговорили к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за попытку убийства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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