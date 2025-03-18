В Госдуме назвали болезненные темы переговоров между Трампом и Путиным

В преддверии запланированного на 18 марта разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, ожидается обсуждение не только украинской проблематики, но и других важных болезненных вопросов, включая ситуацию в Красном море и развитие двухсторонних отношений. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Они могут коснуться ситуации в Красном море. Ну и нас будет, естественно, волновать развитие отношений между нашими странами», — заявил Чепа. Его слова приводит ТАСС. Депутат Дмитрий Новиков добавил, что лидеры двух стран могут обсудить менее болезненные темы, такие как ближневосточный конфликт, напряженность в Африке и ситуацию в Сирии.
По его словам, обсуждение конфликта на Украине вряд ли возможно будет без учета вопросов коллективной безопасности, на которых настаивала Россия. Он добавил, что отказ от этих предложений стал причиной начала специальной военной операции.
Ранее Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным во вторник, чтобы обсудить территориальные вопросы и контроль над АЭС в контексте конфликта на Украине, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что за последнее время было проделано много работы, и сейчас есть хорошие шансы на завершение конфликта. Также Трамп заявил, что переговоры по Украине подходят к завершению, передает 360.ru.
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