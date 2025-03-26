Трамп обвинил Евросоюз в обкрадывании США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении исключений до 2 апреля для Мексики и Канады по вопросу пошлин. Однако он предупредил, что слишком много исключений не будет введено на фоне того, что некоторые страны на протяжении 45 лет эксплуатировали экономическую слабость и доброту Вашингтона, что привело к накоплению государственного долга в размере 36 трлн долларов. В качестве примера «грабителей» Евросоюз.
«Нет, я не хочу, чтобы было слишком много исключений. Послушайте, нас обдирали в течение 45 лет другие страны», — заявил Трамп, его слова передает агентство Newsmax.
Дональд Трамп подчеркнул, что считает стратегически важным возвращение украденных средств, особенно учитывая, что некоторые из так называемых дружественных к США государств оказались «хуже врагов». В качестве примеров он привел Европейский союз и Китай, которые, по его словам, «обчистили» Америку.
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