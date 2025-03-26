Трамп обвинил Евросоюз в обкрадывании США

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Причина госдолга США заключается в краже национальных средств со стороны других стран
Причина госдолга США заключается в краже национальных средств со стороны других стран Фото:

Президент США Дональд Трамп объявил о введении исключений до 2 апреля для Мексики и Канады по вопросу пошлин. Однако он предупредил, что слишком много исключений не будет введено на фоне того, что некоторые страны на протяжении 45 лет эксплуатировали экономическую слабость и доброту Вашингтона, что привело к накоплению государственного долга в размере 36 трлн долларов. В качестве примера «грабителей» Евросоюз. 

«Нет, я не хочу, чтобы было слишком много исключений. Послушайте, нас обдирали в течение 45 лет другие страны», — заявил Трамп, его слова передает агентство Newsmax.

Дональд Трамп подчеркнул, что считает стратегически важным возвращение украденных средств, особенно учитывая, что некоторые из так называемых дружественных к США государств оказались «хуже врагов». В качестве примеров он привел Европейский союз и Китай, которые, по его словам, «обчистили» Америку.

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении исключений до 2 апреля для Мексики и Канады по вопросу пошлин. Однако он предупредил, что слишком много исключений не будет введено на фоне того, что некоторые страны на протяжении 45 лет эксплуатировали экономическую слабость и доброту Вашингтона, что привело к накоплению государственного долга в размере 36 трлн долларов. В качестве примера «грабителей» Евросоюз.  «Нет, я не хочу, чтобы было слишком много исключений. Послушайте, нас обдирали в течение 45 лет другие страны», — заявил Трамп, его слова передает агентство Newsmax. Дональд Трамп подчеркнул, что считает стратегически важным возвращение украденных средств, особенно учитывая, что некоторые из так называемых дружественных к США государств оказались «хуже врагов». В качестве примеров он привел Европейский союз и Китай, которые, по его словам, «обчистили» Америку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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