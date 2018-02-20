Ревизоры из Москвы не обнаружили признаков выборов в Екатеринбурге

21:31 20 февраля 2018 1

Правило ревизоров НОМ — сочетать въедливый подход и юмор Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Активисты национального общественного мониторинга (НОМ) завершили двухдневную ревизию Екатеринбурга на предмет нарушений в начавшейся президентской избирательной кампании. Замечания от общественников получили областная и городская избирательные комиссии, а также штаб партии «Яблоко». Тем не менее в НОМ посчитали, что уральская столица прошла проверку.

Как ранее сообщало «URA.RU», Екатеринбург, по версии НОМ, считался одним из самых проблемных городов России. По словам координатора национального общественного мониторинга Романа Коломойцева, из столицы Урала, наряду с Краснодаром и Уфой, пришло наибольшее количество сообщений о нарушениях.

Коломойцев: на Екатеринбург, Уфу и Краснодар больше всего жалоб на нарушения. Но проверку НОМ город прошел Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Городская и областная избирательные комиссии оказались самыми закрытыми из всех, в которых нам приходилось бывать, — говорит координатор ревизионной комиссии НОМ в Екатеринбурге Татьяна Алейникова. — К Захарову [Илье, председателю городского избиркома] нас отказывалась пускать охрана. Когда все же удалось пройти, оказалось, что его нет на месте. Мы стали ждать. В итоге он все-таки пришел. Объяснив свое отсутствие обеденным перерывом. Хотя мы предупреждали о своем визите».

Также охранники отказались пускать активистов НОМ в здание правительства Свердловской области, где располагается областной избирком.

«Но нам повезло. Когда мы стояли на входе мимо проходил Чайников [Валерий, председатель облизбиркома]. Он нас провел. Но на самом деле такая закрытость областной избирательной комиссии — это нарушение. В период избирательной кампании вход в избирком должен быть открыт для всех граждан. Он с нами согласился», — объясняет девушка.

Предвыборные «ревизорро» попали в штаб Собчак в Екатеринбурге Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Также «ревизорро» столкнулись с тем, что у одного из кандидатов не работает предвыборный штаб. «Мы дважды пытались попасть в офис „Яблока“, но безуспешно. Хотя на двери у них висит расписание, было рабочее время. Но это проблема актуальна не только для Екатеринбурга, но и для многих других городов. Штабы этой партии много где не работают», — сообщила Татьяна.

Помимо проверки активисты НОМ пообщались со студентами УрФУ. Чтобы заинтересовать большее количество молодежи на встречу пригласили известных пранкеров Вована и Лексуса. Однако собрать полную аудитирию все равно не удалось. Обсудить предвыборную кампанию пришло порядка 30 человек. Большиснтво из них — первокурсники.

После высказывания Лексуса о том, что он хотел бы видеть Ксению Собчак ниже четвертого места по результатам президентских выборов, с ним в спор вступила одна из студенток.

На «разогрев» студентов были приглашены пранкеры: Вован (на первом плане) и Лексус (на заднем) Фото: Алексей Колчин © URA.RU

«Вы судите Собчак за то, что она говорила давным давно. В „Дуде“ [видео-блог журналиста Юрия Дудя] она объяснила свою позицию», — сказала девушка. Но пранкер продолжил настаивать на своем.

«Не кажется ли вам, что вы таким образом призываете нас не голосовать за Собчак», — обратилась к Лексусу другая студентка. На что Алексей ответил, что ему задали вопрос про кандидата, он ответил.

В целом беседа получилась бессодержательной. Студенты откровенно демонстрировали не знание политического устройства страны. Председателя российского правительства они называли ответственным за внутреннюю политику. Спрашивали пранкеров о том, что будет, если Влдаимир Путин решит баллотироваться на следующий срок. Хотя, в случае победы на этих выборах, он не сможет избраться еще раз. Также студенты почему-то решили поинтересоваться у пранкеров, как бороться с коррупцией?

«У нас менталитет такой. Я вот у своих знакомых интересовался, давали ли они взятки хоть раз в своей жизни. Большинство, да. Нужно в первую очередь с себя начинать», — ответил Лексус.

После встречи Татьяна Алейникова сообщила «URA.RU», что не смотря на жалобы, которые поступали к ним в организацию из Екатеринбурга, проверку город, по их мнению, прошел.

Председатель Екатеринбургского горизбиркома Илья Захаров уверен, что общественные ревизоры высоко оценили деятельность возглавляемого ими органа, ведь они наклеили на вывеску его комиссии позитивный значок. Захаров пояснил, что общественников охрана не задерживала: «Их было много человек. Они думали, что их остановят. А охранники просто спросили, куда они идут и пошли вместе с ними. Они пришли в начале второго. Я в это время ушел на обед. Не нашли меня ни в одном из кабинетов. Говорят: „Мы вас только со второго раза нашли“. Я ответил, что сотрудники комиссии и председатели тоже кушать хотят».

По словам Захарова, гости спросили о предвыборной ситуации, спросили, есть ли нарушения: «Я пояснил, что наша избирательная комиссия выборы не организует. Что мы только можем заниматься информированием. Спросили, честные ли у нас выборы. Я им рассказал, привел примеры. Мы с ними спокойно поговорили, и они ушли. Я увидел, что они знакомы с законодательством, что они хорошо выполняют свою работу».