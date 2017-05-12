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12 мая 2017
Главные новости 
13:56  12 мая 2017 9

Соколовский провел романтическое свидание и ждет гонорар в 500 тысяч рублей

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Возвращение к обычной жизниФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Блогер Руслан Соколовский, осужденный за экстремизм и оскорбление чувств верующих и приговоренный к 3,5 годам лишения свободы условно, как и обещал после суда, начал обустраивать свою жизнь.

После интервью на радио «Комсомольская правда» первый вечер после суда он провел в компании своей девушки Влады. «Они вчера отметили годовщину знакомства, и у них был романтический вечер», — сообщил «URA.RU» один из близких знакомых Руслана.

Кроме того, Руслан ожидает получения первых после суда денег — лондонский художник Степан Мянник пообещал переслать ему гонорар за проданную картину «Тайная вечеря. Покемоны». Об этом агентству сообщил адвокат блогера Алексей Бушмаков. «Реквизиты для перечисления денег я уже выслал, думаю, в ближайшее время Руслан получит эти деньги», — рассказал защитник.

Картина «Тайная вечеря. Покемоны»
Фото: со страницы Степана Мянника в Facebook

Сумма гонорара составила 500 тысяч рублей. По словам художника, он перечислит эти деньги в понедельник, 15 мая. Он делает это для того, чтобы помочь Руслану, которого он поддерживал, а также его больной матери.

Соколовский обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменялось приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры). 11 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно.

Андрей Гусельников
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