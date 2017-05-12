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12 мая 2017
14:39  12 мая 2017 0

На индонезийский берег выбросило странное 15-метровое существо. ВИДЕО

Скорее всего, это разлагающийся китФОТО: Ichal Kaimudin

Разлагающиеся останки неизвестного морского создания, похожего на кальмара, прибило к одному из заброшенных берегов Индонезии. Скользкую тушу обнаружили местные жители.

37-летний Асрул Туанакота, обнаруживший гигантский скелет с останками плоти на северном берегу острова Серам, рассказал, что поначалу принял чудовище за лодку, застрявшую на мелководье, сообщает агентство Nation News.

Местные жители стаями слетаются к месту происшествия, чтобы сделать памятное фото, но просят власти, чтобы разлагающуюся тушу поскорее убрали из воды.

Подобный случай произошел год назад, когда к филиппинским берегам прибило волосатое чудище. Позже оказалось, что это разлагающееся тело кита.

Семен Гринберг
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