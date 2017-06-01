Rolls-Royce обновит легендарную модель. ВИДЕО

22:49 01 июня 2017 0

Rolls-Royce объявил, когда представит обновленный Phantom Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Rolls-Royce Motor Cars покажет обновленный Phantom 27 июля 2017 года. Производитель люксовых автомобилей выпустил специальный тизер, рассказывающий об этом событии.

В ролике даются только намеки, что восьмое поколение Phantom будет придерживаться традиций самых первых автомобилей легендарной модели. Об обновлении люксового автомобиля известно, что инженеры собрали его на принципиально новой архитектуре, также изменили платформу и отказались от шасси, сообщают «Народные новости». Предполагается, что новую платформу также планируется использовать при сборке лимузинов и первого внедорожника под рабочим названием Project Cullinan.