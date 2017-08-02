Авиапарк президента США Дональда Трампа может дополнится двумя новыми Boeing 747, пишет «Федеральное агентство новостей». Самолеты были построены по заказу российской компании «Трансаэро».
Компания заказала четыре «Боинга», совокупная стоимость которых равнялась 1,5 млрд долларов, в 2014 году. Однако через два года компания «Трансаэро» заявила о банкротстве, и собранные самолеты остались в Америке. «Аэрофлот», который после банкротства конкурента завладел почти всеми его самолетами, не стал выкупать этот заказ.
Как сообщает телеканал 360, об их приобретении всерьез задумались в ВВС США — ведь сделка сулит экономию бюджета при пополнении президентского авиапарка. По неподтвержденным данным, стороны договорились о цене 390 млн долларов за самолет. Таким образом, два «Боинга» достанутся президентским пилотам за 780 миллионов.