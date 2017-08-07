Аэропорт Сочи эвакуировали из-за аварии

В Аэропорту Сочи 7 августа сработала система экстренного оповещения. «Внимание, возникла аварийная ситуация. Просим вас сохранять спокойствие и незамедлительно покинуть здание», — объявили по громкой связи встревоженным пассажирам.
Объявление повторялось около 20 минут на русском и английском языках. В воздушной гавани объявили эвакуацию пассажиров. Посетителей аэропорта призвали отойти от строения на безопасное расстояние, однако на объявление отреагировали далеко не все.
Охрана аэропорта объяснила сбой в системе техническими неполадками, вызванными жаркой погодой, передает Lenta.ru.