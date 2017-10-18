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18 октября 2017
11:37  18 октября 2017 0

Медведев раздал деньги детским театрам Урала. Тюмень обделили

За кулисами Екатеринбургского театра кукол, закулисье, кукольный театр, куклы, кукла, екатеринбургский театр кукол, кукольный цех
Регион оказался на последнем месте по объему субсидий из федерального бюджетаФото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменская область оказалась в 2017 году на последнем месте по объему выделяемых средств на поддержку и техническое оснащение детских и кукольных театров. На эти цели регион получит 292 тыс. рублей.

Для сравнения: соседняя Свердловская область получила 9,8 миллиона, а театрам ХМАО выделили 1,2 миллиона рублей.

Распоряжение о распределении до конца 2017 года субсидий федерального бюджета на поддержку и техническое оснащение детских театров в стране подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В общей сложности на эти цели выделяется 220 млн рублей, различные регионы получат от 700 тысяч до 10 млн рублей. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ 18 октября.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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