Медведев раздал деньги детским театрам Урала. Тюмень обделили

Регион оказался на последнем месте по объему субсидий из федерального бюджета
Тюменская область оказалась в 2017 году на последнем месте по объему выделяемых средств на поддержку и техническое оснащение детских и кукольных театров. На эти цели регион получит 292 тыс. рублей.
Для сравнения: соседняя Свердловская область получила 9,8 миллиона, а театрам ХМАО выделили 1,2 миллиона рублей.
Распоряжение о распределении до конца 2017 года субсидий федерального бюджета на поддержку и техническое оснащение детских театров в стране подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В общей сложности на эти цели выделяется 220 млн рублей, различные регионы получат от 700 тысяч до 10 млн рублей. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ 18 октября.